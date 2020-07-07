Российские истребители обойдутся Индии в $2,4 млрд

Совет по оборонным закупкам правительства Индии утвердил план новых закупок вооружений, который включает в себя и приобретение 33 российских истребителей на сумму примерно 18 148 кроров (десятков миллионов рупий), что составляет примерно $2,4 млрд. Из них закупка 21 истребителя МиГ-29 и модернизация имеющихся в ВВС Индии 56 истребителей этого типа будет стоить 7418 кроров, или $966 млн, а закупка 12 истребителей Су-30МКИ, собираемых на индийском предприятии Hindustan Aeronautics Limited (HAL), – 10 730 кроров, или $1,427 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе совета, опубликованном 3 июля. Всего же вооруженным силам Индии на закупки выделяется 38 900 кроров, или около $5,05 млрд. Кроме российских истребителей индийские вооруженные силы хотят закупить на эти средства современные системы связи, крылатые ракеты воздушного и морского базирования для поражения наземных целей и ракеты «воздух – воздух» национальной разработки.