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Российские истребители обойдутся Индии в $2,4 млрд

Контракт могут заключить до конца года
Алексей Никольский
Максим Стулов / Ведомости

Совет по оборонным закупкам правительства Индии утвердил план новых закупок вооружений, который включает в себя и приобретение 33 российских истребителей на сумму примерно 18 148 кроров (десятков миллионов рупий), что составляет примерно $2,4 млрд. Из них закупка 21 истребителя МиГ-29 и модернизация имеющихся в ВВС Индии 56 истребителей этого типа будет стоить 7418 кроров, или $966 млн, а закупка 12 истребителей Су-30МКИ, собираемых на индийском предприятии Hindustan Aeronautics Limited (HAL), – 10 730 кроров, или $1,427 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе совета, опубликованном 3 июля. Всего же вооруженным силам Индии на закупки выделяется 38 900 кроров, или около $5,05 млрд. Кроме российских истребителей индийские вооруженные силы хотят закупить на эти средства современные системы связи, крылатые ракеты воздушного и морского базирования для поражения наземных целей и ракеты «воздух – воздух» национальной разработки.

Обсуждение закупок этих истребителей ведется с 2018 г., говорит источник, близкий к российским органам военно-технического сотрудничества. По его словам, предполагается, что истребители МиГ-29 будут взяты из наличия ВВС России. Сами контракты могут быть заключены в течение года и уже началась предварительная работа по их выполнению, продолжает он. Программа поставок в Индию и сборки на HAL по лицензии 272 истребителей Су-30МКИ по контрактам 1996 и 2000 гг. завершилась в начале 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных