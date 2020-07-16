В Баку прошли массовые демонстрации за войну с Арменией

Источник, близкий к властям обеих вовлеченных в конфликт стран, утверждает, что митинги не изменят позицию Баку. Пока непонятно, были ли эти митинги стихийными или организованными, говорит собеседник «Ведомостей». «Правящие группы обеих стран – в Азербайджане чуть в большей степени, в Армении чуть в меньшей – создают образ врага и поддерживают высокий уровень публичных эмоций по поводу конфликта. То, что возникают такие митинги, – это плод многолетней государственной пропаганды, и пропаганды антиармянской, армянофобской. Пропаганда не о враге, который забрал территории, а о том, какие армяне плохие», – заявил источник. «При этом власть Азербайджана вполне контролирует улицы, и митинги никак не повлияют на политические решения. Однако эти шествия – выражение публичного фона, который существует вокруг конфликта», – подчеркнул источник.