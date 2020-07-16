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В Баку прошли массовые демонстрации за войну с Арменией

Власти вряд ли пойдут навстречу этим настроениям, считают эксперты
Ведомости
Похороны военнослужащих вооруженных сил Азербайджана, погибших в ходе боевых действий на азербайджано-армянской границе /РИА Новости

В ночь на 15 июля в Баку прошли несанкционированные митинги в поддержку азербайджанской армии, в которых, по данным азербайджанского информагентства Report, приняли участие несколько тысяч человек. Митингующие пытались прорваться в здание парламента, но были разогнаны водометами. Шествие прошло на фоне начавшихся 12 июля перестрелок на армяно-азербайджанской границе, в которых погибло несколько азербайджанских военных, включая генерала. Толпа людей под национальными флагами выкрикивала патриотические лозунги: «Шахиды бессмертны, родина неделима», «Карабах» и «Свободу Карабаху». Как сообщает Azadliq, собравшиеся потребовали «дать им оружие» и обратились к правительству с призывом возобновить боевые действия. Такие же шествия прошли и в других городах Азербайджана.

Депутат милли меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков сообщил «Ведомостям», что этой ночью «десятки тысяч людей вышли, демонстрируя свою готовность сражаться за территориальную целостность Азербайджана и требуя от правительства дать решительный отпор наглым территориальным притязаниям армян». По словам Мусабекова, в Баку не произошло ничего «сверхординарного», правопорядок в столице полностью восстановлен. Депутат также заявил, что правительство Азербайджана «не собирается вопреки международному праву идти на уступки армянам», и полагает, что «на линии границы армянской военщине дан достойный отпор». По словам депутата, митингующим действительно удалось проникнуть в здание парламента, однако уже через час полиция выпроводила их оттуда. «РИА Новости» сообщает, что травмы получили семеро полицейских и генпрокуратурой Азербайджана возбуждены уголовные дела.

Источник, близкий к властям обеих вовлеченных в конфликт стран, утверждает, что митинги не изменят позицию Баку. Пока непонятно, были ли эти митинги стихийными или организованными, говорит собеседник «Ведомостей». «Правящие группы обеих стран – в Азербайджане чуть в большей степени, в Армении чуть в меньшей – создают образ врага и поддерживают высокий уровень публичных эмоций по поводу конфликта. То, что возникают такие митинги, – это плод многолетней государственной пропаганды, и пропаганды антиармянской, армянофобской. Пропаганда не о враге, который забрал территории, а о том, какие армяне плохие», – заявил источник. «При этом власть Азербайджана вполне контролирует улицы, и митинги никак не повлияют на политические решения. Однако эти шествия – выражение публичного фона, который существует вокруг конфликта», – подчеркнул источник.

Ранее по теме: Перестрелки на армяно-азербайджанской границе не прекращаются

По словам Константина Макиенко, редактора книг Центра анализа стратегий и технологий «Южный Кавказ: в ожидании бури» и «Союзники», где рассматриваются военные потенциалы Армении и Азербайджана, серьезный конфликт между этими двумя странами не будет легкой военной прогулкой ни для одной из сторон. Это должны понимать в руководстве обоих государств, а значит, можно надеяться на недопущение масштабных боестолкновений, несмотря на патриотические демонстрации, заключает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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