Данные 23 000 россиян проверят на предмет двойного голосования по поправкам в Конституцию

Сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин не уверен, что двойное голосование станет серьезным казусом в избирательной практике: «Если [эта практика] и будет распространяться, то заведомо неофициальным путем. Наоборот, борьба против этого будет вестись на официальном уровне. Проблема дистанционного голосования заключается в том, что одновременно не разрабатываются гарантии общественного контроля». Бузин уверен, что если бы разработка и использование дистанционного голосования велись более открыто, то для решения проблемы можно было бы найти инструменты общественного контроля. Вторая проблема, говорит эксперт, заключается в плохом выборе времени для введения этой технологии. Он отмечает, что новации в голосовании, и в частности онлайн-голосование, должны вводиться тогда, когда уровень доверия к системе высокий. Сейчас же эти нововведения нужны скорее для отвлечения внимания общества от других, более значительных изъянов российской избирательной системы. Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМом 9 июля и опубликованного 21 июля, половина опрошенных граждан одобряют возможность участия в голосовании через интернет. В мае, согласно опросу того же агентства, доля одобрявших такое голосование была меньше на 4 процентных пункта – 46%.