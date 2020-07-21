Данные 23 000 россиян проверят на предмет двойного голосования по поправкам в Конституцию

Данные 23 000 россиян проверят на предмет двойного голосования по поправкам в КонституциюСведения о нарушителях передадут в МВД
На заседании 21 июля ЦИК принял постановление, согласно которому будет проведена проверка данных россиян, которые могли проголосовать два раза во время голосования по поправкам в Конституцию 25 июня – 1 июля. Проверка должна быть завершена до 30 июля, всего намерены проверить данные 23 000 россиян.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что подобные проверки до этого уже проводились. При этом использовалась та же процедура, которая будет проведена и сейчас, – вскрытие мешков с избирательной документацией. Комиссия также поручила избиркомам проверить наличие подписей участников голосования, которые получили бюллетени на своих избирательных участках. Данные, полученные в результате ручной проверки, будут сверены с результатами онлайн-голосования. В результате списки граждан, проголосовавших дважды, будут отправлены в правоохранительные органы.
Член ЦИК Антон Лопатин подчеркнул, что проблема двойного голосования напрямую связана с развитием системы «Мобильный избиратель». Эта система дает возможность проголосовать вне зависимости от места регистрации избирателя. Однако на участке каждый голосующий подписывал бумагу о том, что не голосовал ранее и предупрежден об ответственности за двойное голосование.
Булаев отметил, что, несмотря на постоянное техническое совершенствование системы, ситуаций с двойным голосованием не удастся избежать. Он подчеркнул, что в любом случае это является правонарушением или преступлением со стороны избирателя. Он добавил, что ЦИК уже обладает всей информацией о двойном голосовании за границей и данные по этим случаям передаются правоохранителям.
Сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин не уверен, что двойное голосование станет серьезным казусом в избирательной практике: «Если [эта практика] и будет распространяться, то заведомо неофициальным путем. Наоборот, борьба против этого будет вестись на официальном уровне. Проблема дистанционного голосования заключается в том, что одновременно не разрабатываются гарантии общественного контроля». Бузин уверен, что если бы разработка и использование дистанционного голосования велись более открыто, то для решения проблемы можно было бы найти инструменты общественного контроля. Вторая проблема, говорит эксперт, заключается в плохом выборе времени для введения этой технологии. Он отмечает, что новации в голосовании, и в частности онлайн-голосование, должны вводиться тогда, когда уровень доверия к системе высокий. Сейчас же эти нововведения нужны скорее для отвлечения внимания общества от других, более значительных изъянов российской избирательной системы. Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМом 9 июля и опубликованного 21 июля, половина опрошенных граждан одобряют возможность участия в голосовании через интернет. В мае, согласно опросу того же агентства, доля одобрявших такое голосование была меньше на 4 процентных пункта – 46%.
Эксперт подчеркивает, что фальсификации с применением двойного голосования сейчас несравнимы с традиционными методами – «каруселями», полудобровольным голосованием и принуждением к голосованию.
Начальник отдела систем электронного голосования в МГТУ им. Баумана Виктор Толстогузов считает, что для обеспечения честных выборов нужно идти по принципу добавления электронных систем, а не замены ими людей: «Нам очень не хватает на участке электронной книги избирателей и принтера для бюллетеней, который печатает бюллетень, когда избиратель показывает паспорт». По мнению эксперта, этот способ как раз позволит решить и проблему многократного голосования. Толстогузов добавил, что на сегодняшний день не видит идеальных решений, как сделать онлайн-голосование открытым и прозрачным.
Между тем в Госдуме 21 июля был в окончательном чтении принят закон о трехдневном голосовании. Комментируя эту норму, Булаев отметил, что она «удобна для избирателей и избирательная система готова к ее реализации» (цитата по ТАСС). Булаев заявил, что задача любых выборов – «услышать мнение большинства», поэтому явка является не самоцелью, а способом «понимания, насколько легитимна будет избранная власть». «И пролонгированное голосование обеспечит возможность говорить и действовать от имени большинства», – добавил зампредседателя ЦИК.