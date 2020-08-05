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Минюст подал жалобу на адвоката Сафронова

Власти ссылаются на отказ адвоката дать подписку о неразглашении
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Управление Министерства юстиции по Санкт-Петербургу подало жалобу в адвокатскую палату на адвоката советника гендиректора «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова ‒ Ивана Павлова, сообщил «Ведомостям» Павлов.

«Говорят, что я отказываюсь давать подписку о неразглашении данных следствия. Подписку о неразглашении гостайны все адвокаты дали», ‒ сказал Павлов. 

По его словам, у него никто и не просил дать подписку о неразглашении данных следствия.

«На заседании Лефортовского суда 7 июля мы дали подписку о неразглашении гостайны, подписку о неразглашении данных следствия тогда не просили. 13 июля на встрече Сафронова и адвокатов со следователями меня не было. Тогда у остальных адвокатов попросили подписку о неразглашении данных следствия, они отказались. В отношении них были составлены протоколы в присутствии понятых, что они отказались ее дать. Меня же такую подписку дать никто не просил, тем абсурднее выглядит представление Минюста, в котором говорится, что я отказал дать подписку, хотя у меня и возможность отказать не было. Претензии незаконные и беспочвенные», ‒ сказал Павлов.

Он отметил, что даже если у него попросят подписку, он откажется ее давать, как и остальные адвокаты. 

«Протоколы по отказам других адвокатов были приобщены к представлениям Минюста, который подал жалобы на всех адвокатов. В отношении меня такого представления нет, есть только жалоба», ‒ говорит Павлов. 

По его словам, другие адвокаты отказались дать подписку, поскольку считают, что следователь злоупотребляет тем, что требует подписку, поскольку уже дана подписка о неразглашении гостайны: «Затыкать рот адвокатам незаконно. Дача подписки о неразглашении данных следствия не является обязательством адвокатов». 

По словам Павлова, адвокатские палаты либо поддержат их и откажут в привлечении к дисциплинарной ответственности, либо привлекут к дисциплинарной ответственности, что может повлечь за собой либо замечание, либо предупреждение, либо лишение статуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных