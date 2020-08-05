Минюст подал жалобу на адвоката Сафронова

«На заседании Лефортовского суда 7 июля мы дали подписку о неразглашении гостайны, подписку о неразглашении данных следствия тогда не просили. 13 июля на встрече Сафронова и адвокатов со следователями меня не было. Тогда у остальных адвокатов попросили подписку о неразглашении данных следствия, они отказались. В отношении них были составлены протоколы в присутствии понятых, что они отказались ее дать. Меня же такую подписку дать никто не просил, тем абсурднее выглядит представление Минюста, в котором говорится, что я отказал дать подписку, хотя у меня и возможность отказать не было. Претензии незаконные и беспочвенные», ‒ сказал Павлов.