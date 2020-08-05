Минюст подал жалобу на адвоката Сафронова

Минюст подал жалобу на адвоката СафроноваВласти ссылаются на отказ адвоката дать подписку о неразглашении
Управление Министерства юстиции по Санкт-Петербургу подало жалобу в адвокатскую палату на адвоката советника гендиректора «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова ‒ Ивана Павлова, сообщил «Ведомостям» Павлов.
«Говорят, что я отказываюсь давать подписку о неразглашении данных следствия. Подписку о неразглашении гостайны все адвокаты дали», ‒ сказал Павлов.
По его словам, у него никто и не просил дать подписку о неразглашении данных следствия.
«На заседании Лефортовского суда 7 июля мы дали подписку о неразглашении гостайны, подписку о неразглашении данных следствия тогда не просили. 13 июля на встрече Сафронова и адвокатов со следователями меня не было. Тогда у остальных адвокатов попросили подписку о неразглашении данных следствия, они отказались. В отношении них были составлены протоколы в присутствии понятых, что они отказались ее дать. Меня же такую подписку дать никто не просил, тем абсурднее выглядит представление Минюста, в котором говорится, что я отказал дать подписку, хотя у меня и возможность отказать не было. Претензии незаконные и беспочвенные», ‒ сказал Павлов.
Он отметил, что даже если у него попросят подписку, он откажется ее давать, как и остальные адвокаты.
«Протоколы по отказам других адвокатов были приобщены к представлениям Минюста, который подал жалобы на всех адвокатов. В отношении меня такого представления нет, есть только жалоба», ‒ говорит Павлов.
По его словам, другие адвокаты отказались дать подписку, поскольку считают, что следователь злоупотребляет тем, что требует подписку, поскольку уже дана подписка о неразглашении гостайны: «Затыкать рот адвокатам незаконно. Дача подписки о неразглашении данных следствия не является обязательством адвокатов».
По словам Павлова, адвокатские палаты либо поддержат их и откажут в привлечении к дисциплинарной ответственности, либо привлекут к дисциплинарной ответственности, что может повлечь за собой либо замечание, либо предупреждение, либо лишение статуса.