К протестам в Белоруссии подключились демонстрации женщин

Протесты против власти и объявленных официальных итогов выборов президента в Белоруссии продолжаются четвертый день. В центре Минска 12 августа прошел женский марш против жестких действий силовых структур. Несколько сотен участниц акции вышли в белой одежде, многие из них держали цветы. Приехавшие полицейские потребовали от собравшихся разойтись, в ответ женщины кидали в них цветы и кричали: «Позор». После возложения цветов на одной из площадей центра женщины разошлись.