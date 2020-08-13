К протестам в Белоруссии подключились демонстрации женщин

К протестам в Белоруссии подключились демонстрации женщинВ стране восстановлена работа интернета
Протесты против власти и объявленных официальных итогов выборов президента в Белоруссии продолжаются четвертый день. В центре Минска 12 августа прошел женский марш против жестких действий силовых структур. Несколько сотен участниц акции вышли в белой одежде, многие из них держали цветы. Приехавшие полицейские потребовали от собравшихся разойтись, в ответ женщины кидали в них цветы и кричали: «Позор». После возложения цветов на одной из площадей центра женщины разошлись.
Отреагировали на акции протеста и власти. Так, в ходе совещания «по актуальным вопросам» президент Александр Лукашенко, как передает агентство БелТА, заявил: «Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные <...> Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу надо тем, кто не работает».