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К протестам в Белоруссии подключились демонстрации женщин

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Константин Гликин
Несколько сотен участниц акции вышли в белой одежде, многие из них держали цветы /AP

Протесты против власти и объявленных официальных итогов выборов президента в Белоруссии продолжаются четвертый день. В центре Минска 12 августа прошел женский марш против жестких действий силовых структур. Несколько сотен участниц акции вышли в белой одежде, многие из них держали цветы. Приехавшие полицейские потребовали от собравшихся разойтись, в ответ женщины кидали в них цветы и кричали: «Позор». После возложения цветов на одной из площадей центра женщины разошлись.

Отреагировали на акции протеста и власти. Так, в ходе совещания «по актуальным вопросам» президент Александр Лукашенко, как передает агентство БелТА, заявил: «Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные <...> Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу надо тем, кто не работает».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных