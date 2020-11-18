Владимир Путин нашел, кем заменить губернаторов-долгожителей

Этой осенью в отставку уже подал глава Дагестана Владимир Васильев, его сменил сенатор Меликов. Собеседники «Ведомостей», близкие к АП, говорят, что массовой волны губернаторских отставок в этом году ждать не стоит: «Будут точечные замены, причем в тех регионах, которые электорально не самые важные на выборах». На отставки может повлиять ситуация с эпидемией коронавируса, если губернаторы не будут справляться с ситуацией, говорит еще один собеседник. Отставка Волкова прошла в рамках общего курса на обновление, он был в руководстве региона не меньше Савченко, если учитывать то, сколько он до губернаторства возглавлял региональное правительство, говорит политтехнолог Петр Быстров: «А запрос на обновление есть, поэтому назначение молодого технократа – вполне закономерный ход». Быстров отмечает, что Гладков не связан с Белгородской областью: «Он проявил себя как эффективный политический менеджер на Ставрополье, где в прошлом году удалось переизбраться действующему губернатору. Назначение говорит об усилении позиций Кириенко, поскольку Гладков был главой росатомовского ЗАТО в Пензенской области. Так что появляются «кириенковские» губернаторы. Гладкова рассматривали на пост губернатора Пензенской области в прошлом году, но в итоге не срослось и сейчас направили в Белгородскую область».