Владимир Путин нашел, кем заменить губернаторов-долгожителей

Владимир Путин нашел, кем заменить губернаторов-долгожителейНазначены врио глав Белгородской области и Мордовии
Президент Владимир Путин 18 ноября, спустя почти два месяца после отставки губернатора Белгородской области Евгения Савченко, нашел ему замену: врио главы региона назначен вице-губернатор Ставропольского края Вячеслав Гладков. Работавшие с ним люди называют его «членом команды» первого замглавы администрации президента (АП) Сергея Кириенко. Врио главы Мордовии вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Владимира Волкова стал Артем Здунов, как и Гладков закончивший курсы губернаторов при Высшей школе госуправления РАНХиГС.
Гладкову 51 год, он зампред правительства Ставропольского края с 2018 г. До этого с 2016 г. был вице-губернатором Севастополя, когда им руководил Дмитрий Овсянников. Гладков – член команды Кириенко, поэтому его и призвали в город на помощь Овсянникову, говорит один из севастопольских политиков. Родом Гладков из Пензенской области, где долгое время работал на разных должностях в администрации города Заречного, в том числе был главой администрации города в 2009–2014 гг. Заречный – это закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), основное предприятие в городе – федеральный научно-производственный центр «Старт» (входит в структуры «Росатома»). По словам одного из знакомых Гладкова, как мэр он «прославился тем, что ездил на велосипеде по городу». При этом «он человек абсолютно системный».
К моменту подписания указа Белгородская область без губернатора была более двух месяцев, после того как 22 сентября Путин принял отставку Савченко, руководившего областью 26 лет. В день отставки Савченко Белгородская облдума согласовала Дениса Буцаева, бывшего главу «Российского экологического оператора», на должность первого вице-губернатора. Пока региону искали губернатора, он исполнял его обязанности по распределению полномочий. Сам Савченко хотел видеть во главе региона Буцаева, говорит собеседник, близкий к АП, однако тот не был согласован на пост: «Поэтому сейчас не исключено скрытое противостояние новому губернатору со стороны белгородских элит».
«Гладкову предстоит хорошо вписаться в действующую проблематику региона, ужиться с действующим составом правительства области, гармонизировать ситуацию и продолжить созидательные дела, которыми всегда отличалась Белгородская область, – заявил после подписания указа Савченко (цитата по ТАСС). – Врио имеет все шансы стать полноценным главой региона, если сможет обеспечить преемственность власти». Еще один собеседник, близкий к АП, говорит, что Буцаев получил предложение о переходе на другую работу.
Здунову 42 года, он с 2018 г. возглавлял правительство Дагестана. Родом он из Казани, до Дагестана работал в Татарстане. В 2010 г. он был назначен замминистра экономики Татарстана, а с 2014 по 2018 г. был министром экономики республики. Собеседник, близкий к АП, говорит, что у Здунова большой опыт работы в нацреспубликах, а по национальности он мордвин.
Глава Мордовии Волков в среду сообщил, что попросил президента о досрочной отставке (полномочия истекали в 2022 г.). В обращении к жителям региона он сказал, что нужно дать дорогу молодым. Волков с 1995 г. был главой правительства Мордовии. В 2012 г. во главе региона он сменил Николая Меркушкина (тот стал губернатором Самарской области). Вице-премьер Татьяна Голикова в среду на совещании по коронавирусу докладывала президенту, что Мордовия входит в список регионов с наиболее тяжелой эпидемической ситуацией. «Здунов назывался потенциальным главой Мордовии уже больше года, – говорит политолог Виталий Иванов. – Он родился в Казани, но корни у него мордовские. Видимо, процесс ротации дагестанского руководства при новом главе Сергее Меликове проходит несколько быстрее, чем предполагалось. Это заставило ускорить замену в Мордовии, чтобы назначить Здунова».
Этой осенью в отставку уже подал глава Дагестана Владимир Васильев, его сменил сенатор Меликов. Собеседники «Ведомостей», близкие к АП, говорят, что массовой волны губернаторских отставок в этом году ждать не стоит: «Будут точечные замены, причем в тех регионах, которые электорально не самые важные на выборах». На отставки может повлиять ситуация с эпидемией коронавируса, если губернаторы не будут справляться с ситуацией, говорит еще один собеседник. Отставка Волкова прошла в рамках общего курса на обновление, он был в руководстве региона не меньше Савченко, если учитывать то, сколько он до губернаторства возглавлял региональное правительство, говорит политтехнолог Петр Быстров: «А запрос на обновление есть, поэтому назначение молодого технократа – вполне закономерный ход». Быстров отмечает, что Гладков не связан с Белгородской областью: «Он проявил себя как эффективный политический менеджер на Ставрополье, где в прошлом году удалось переизбраться действующему губернатору. Назначение говорит об усилении позиций Кириенко, поскольку Гладков был главой росатомовского ЗАТО в Пензенской области. Так что появляются «кириенковские» губернаторы. Гладкова рассматривали на пост губернатора Пензенской области в прошлом году, но в итоге не срослось и сейчас направили в Белгородскую область».