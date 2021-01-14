В Хабаровском крае сменится председатель избиркома

Так, осенью 2019 г. представителем Законодательной думы Хабаровского края в Совете Федерации стал член ЛДПР Дмитрий Приятнов. Однако затем в СМИ распространилась информация о том, что Приятнов имеет непогашенную судимость, которую не учел при его избрании в думу избирком. Приятнов в итоге сложил с себя полномочия, а ЦИК обратился в Следственный комитет с просьбой проверить работу избиркома. Зампред ЦИК Николай Булаев в октябре 2019 г. отмечал, что действия руководителя крайизбиркома Накушнова могли быть умышленными. Накушнов тогда признал свою вину, но отметил, что заинтересованности в сокрытии этих фактов у него не было.