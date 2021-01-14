В Хабаровском крае сменится председатель избиркома

В Хабаровском крае сменится председатель избиркомаОн подготовит оппозиционный регион к выборам
11 января Центризбирком (ЦИК) предложил назначить председателя избиркома Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Дениса Кузьменко членом избиркома Хабаровского края с правом решающего голоса. Теперь, если его кандидатуру одобрят в регионе, он сможет стать председателем комиссии вместо ушедшего 1 января в отставку Геннадия Накушнова. Накушнов проработал председателем крайизбиркома девять лет, но в последние годы его работа вызывала критические замечания как со стороны местных властей, так и со стороны ЦИК.
Так, осенью 2019 г. представителем Законодательной думы Хабаровского края в Совете Федерации стал член ЛДПР Дмитрий Приятнов. Однако затем в СМИ распространилась информация о том, что Приятнов имеет непогашенную судимость, которую не учел при его избрании в думу избирком. Приятнов в итоге сложил с себя полномочия, а ЦИК обратился в Следственный комитет с просьбой проверить работу избиркома. Зампред ЦИК Николай Булаев в октябре 2019 г. отмечал, что действия руководителя крайизбиркома Накушнова могли быть умышленными. Накушнов тогда признал свою вину, но отметил, что заинтересованности в сокрытии этих фактов у него не было.