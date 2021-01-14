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В Хабаровском крае сменится председатель избиркома

Он подготовит оппозиционный регион к выборам
Константин Гликин
Денис Кузьменко /Пресс-служба администрации Ханты-Мансийского района

11 января Центризбирком (ЦИК) предложил назначить председателя избиркома Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Дениса Кузьменко членом избиркома Хабаровского края с правом решающего голоса. Теперь, если его кандидатуру одобрят в регионе, он сможет стать председателем комиссии вместо ушедшего 1 января в отставку Геннадия Накушнова. Накушнов проработал председателем крайизбиркома девять лет, но в последние годы его работа вызывала критические замечания как со стороны местных властей, так и со стороны ЦИК.

Так, осенью 2019 г. представителем Законодательной думы Хабаровского края в Совете Федерации стал член ЛДПР Дмитрий Приятнов. Однако затем в СМИ распространилась информация о том, что Приятнов имеет непогашенную судимость, которую не учел при его избрании в думу избирком. Приятнов в итоге сложил с себя полномочия, а ЦИК обратился в Следственный комитет с просьбой проверить работу избиркома. Зампред ЦИК Николай Булаев в октябре 2019 г. отмечал, что действия руководителя крайизбиркома Накушнова могли быть умышленными. Накушнов тогда признал свою вину, но отметил, что заинтересованности в сокрытии этих фактов у него не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных