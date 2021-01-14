Конституционный суд оценит тщательность работы избиркомов

Конституционный суд оценит тщательность работы избиркомовИх действия позволяют снимать кандидатов по суду, считает экс-кандидат в депутаты Мосгордумы
Конституционный суд (КС) рассмотрит обращение муниципального депутата Останкинского округа Москвы Сергея Цукасова о конституционности законодательных норм, которые, по его мнению, позволяют избирательным комиссиям вовремя не уведомлять кандидатов о нарушениях в документах, подготовленных для регистрации на выборах. Обращение (копия есть в распоряжении «Ведомостей») было принято к рассмотрению КС 24 декабря.
В июле 2019 г. Цукасов пошел на выборы депутатов Мосгордумы в качестве самовыдвиженца при поддержке горкома КПРФ. Уже после его регистрации в качестве кандидата конкурент Цукасова самовыдвиженец Александр Школьников обратился в Мосгорсуд, указав, что в графе об иностранных обязательствах имущественного характера Цукасов поставил пробел вместо слова «отсутствует».
Суд снял Цукасова с выборов, согласившись с доводами заявителя. Депутат обжаловал решение Мосгорсуда в Верховном суде, однако и он не встал на его защиту. Согласно тексту обращения в КС, сейчас избиркомы могут использовать правовую неопределенность при применении судами положений ч. 1.1 ст. 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».