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Конституционный суд оценит тщательность работы избиркомов

Их действия позволяют снимать кандидатов по суду, считает экс-кандидат в депутаты Мосгордумы
Константин Гликин
КС просят заставить избиркомы бережней относиться к документам кандидатов /Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд (КС) рассмотрит обращение муниципального депутата Останкинского округа Москвы Сергея Цукасова о конституционности законодательных норм, которые, по его мнению, позволяют избирательным комиссиям вовремя не уведомлять кандидатов о нарушениях в документах, подготовленных для регистрации на выборах. Обращение (копия есть в распоряжении «Ведомостей») было принято к рассмотрению КС 24 декабря.

В июле 2019 г. Цукасов пошел на выборы депутатов Мосгордумы в качестве самовыдвиженца при поддержке горкома КПРФ. Уже после его регистрации в качестве кандидата конкурент Цукасова самовыдвиженец Александр Школьников обратился в Мосгорсуд, указав, что в графе об иностранных обязательствах имущественного характера Цукасов поставил пробел вместо слова «отсутствует».

Суд снял Цукасова с выборов, согласившись с доводами заявителя. Депутат обжаловал решение Мосгорсуда в Верховном суде, однако и он не встал на его защиту. Согласно тексту обращения в КС, сейчас избиркомы могут использовать правовую неопределенность при применении судами положений ч. 1.1 ст. 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных