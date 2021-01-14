Конституционный суд оценит тщательность работы избиркомов

Суд снял Цукасова с выборов, согласившись с доводами заявителя. Депутат обжаловал решение Мосгорсуда в Верховном суде, однако и он не встал на его защиту. Согласно тексту обращения в КС, сейчас избиркомы могут использовать правовую неопределенность при применении судами положений ч. 1.1 ст. 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».