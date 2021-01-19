Госдума открыла сессию с обсуждения Алексея Навального и выборов в США

По словам Володина, такие люди, как Навальный, являются проводниками тех, кто хочет ослабления России. Спикер Госдумы назвал политика пешкой в чужой игре и заявил, что если у Навального есть голова на плечах, то он займется своими уголовными делами. Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов в отличие от коллег почти не уделил внимания ни выборам в США, ни Навальному, сказав лишь, что нужно избегать популистских заявлений и раздачи обещаний, поскольку это может привести к расколу общества, «тем более у нас есть и внешние оппоненты, о которых сейчас шла речь, которые стремятся, чтобы этот раскол произошел».