Госдума открыла сессию с обсуждения Алексея Навального и выборов в США

Госдума открыла сессию с обсуждения Алексея Навального и выборов в СШАДепутаты хотят показать коллективную лояльность в преддверии выборов, считает эксперт
Весенняя сессия Госдумы, которая станет для депутатов нынешнего созыва последней, открылась обсуждением выборов в США и политика Алексея Навального. Большая часть речи председателя Госдумы Вячеслава Володина была посвящена выборам в США и последующим событиям в Америке.
Он заявил, что американская избирательная система архаична и неподконтрольна обществу и что государство с таким избирательным процессом не имеет права что-либо навязывать другим странам, а тем более «вмешиваться в их избирательные кампании». Хотя, по его мнению, США, несомненно, будут это делать на предстоящих выборах в Госдуму.
Депутаты – Навальному
После Володина обсуждение выборов в США продолжил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заявил о «кризисе американской государственности». Зюганов начал говорить о Навальном, после чего его поддержали и главы других фракций, и сам Володин. По словам лидера КПРФ, «приехал уже очередной гонец из Берлина, очередной Гапон № 2, который будет поджигать внутреннюю ситуацию». «Этого деятеля надувают уже много лет, по сути дела прекрасно понимая, что за ним ничего нет, кроме организации российского майдана, но для нас он может быть весьма неприятным и катастрофическим», – заявил Зюганов с трибуны.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в отличие от Зюганова не побоялся назвать Навального по фамилии, заявив, что тот много лет ведет «антигосударственную линию». При этом если Зюганов посвятил Навальному лишь часть своей речи, то Жириновский говорил только о нем. «Но ведь всё налицо – каков подлец: встречают лучше, чем президента любой страны, столько полиции, столько мигалок, и так же провожают.
Это же весь мир увидит. Понятно, что человек оттуда, человек завербован уже давно, как диверсант, как человек, которого обучили здесь создавать ситуацию типа майдана в Киеве», – заявил Жириновский. Потом он обозвал сторонников Навального «наркоманами, проститутками», предложил посадить политика на 20 лет и отобрать у него родительские права. По словам Жириновского, Навальный «обрушил наши финансы, сколько миллиардов мы потеряли из-за одного негодяя». «Мы вовремя не арестовываем будущих вождей и революционеров, а потом говорим, что что-то там свершилось. Да ничего не свершится, если не будет оплаченных агентов», – сказал Жириновский.
После Жириновского Володин тоже высказался про Навального, заявив, что тот используется спецслужбами Запада и госдепартаментом США. «А если человек предал страну, если он находится на финансировании у иностранных государств, нечего ему делать ни в каких органах власти», – заявил Володин. Напомним, что в 2013 г., когда Навального допустили к выборам мэра Москвы, именно Володин был куратором внутренней политики в должности первого замруководителя администрации президента.
По словам Володина, такие люди, как Навальный, являются проводниками тех, кто хочет ослабления России. Спикер Госдумы назвал политика пешкой в чужой игре и заявил, что если у Навального есть голова на плечах, то он займется своими уголовными делами. Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов в отличие от коллег почти не уделил внимания ни выборам в США, ни Навальному, сказав лишь, что нужно избегать популистских заявлений и раздачи обещаний, поскольку это может привести к расколу общества, «тем более у нас есть и внешние оппоненты, о которых сейчас шла речь, которые стремятся, чтобы этот раскол произошел».
От лидера «Справедливой России» Сергея Миронова Навальному досталось сравнительно легко: тот заявил, что жалко тратить время на трибуне на обсуждение «некоего персонажа», поэтому всё, что он о нем думает, уже сказал на пресс-подходе перед заседанием.
Тогда Миронов заявил журналистам, что от «этого господина» все видят только одно – «стремление любыми путями прорваться к власти», а также что Навальный рассчитывает на политические дивиденды, которые ему обещаны врагами России. «После того как он сделал заявление в Европейском парламенте, призывая, чтобы против его страны были введены самые жесточайшие санкции, у нас есть в Уголовном кодексе статья, которая называется очень просто – «измена родине». Я уверен, что с предателем надо поступать, как с изменником родины», – заявил Миронов.
Навальный – депутатам
Между тем Навальный так или иначе помогал парламентской оппозиции. Например, проект «Умное голосование» поддерживал депутатов от парламентской оппозиции на выборах в Мосгордуму в 2019 г. и на региональных выборах этого года. Благодаря «Умному голосованию» в Мосгордуме появилась фракция «Справедливой России» из трех депутатов. Сотрудники хабаровского штаба Навального участвовали в протестах жителей региона в защиту экс-губернатора Сергея Фургала.
Коммунисты из Мосгордумы напрямую в соцсетях высказывали свою поддержку Навальному, а депутат Евгений Ступин ездил его встречать в аэропорт 17 января. Задание встречать Навального ему не давали, поэтому теперь он рискует остаться без членства в КПРФ, говорит собеседник «Ведомостей» в КПРФ, уже начала проверку контрольно-ревизионная комиссия ЦК. На заседании президиума ЦК КПРФ 18 января Зюганов говорил «в плохих интонациях» о целом ряде членов партии, которые допускают «слишком резкие критические высказывания», в частности, «досталось депутатам Алексею Куринному, Ольге Алимовой, Валерию Рашкину», по совместительству возглавляющему Московский горком КПРФ, говорит один из коммунистов. Это связано с тем, что изначально КПРФ не отреагировала на возвращение Навального негативно и Зюганову пришлось корректировать позицию, полагает он.
Навального задержали 17 января на паспортном контроле в «Шереметьево» после его возвращения из Германии. На следующий день суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по условному приговору по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене ему условного срока на реальный должен пройти 2 февраля. Навальный призвал сторонников провести 23 января акции протеста в связи со своим арестом.
Выступления депутатов с критикой Навального и США на открытии сессии – это коллективная демонстрация лояльности перед выборами, считает политолог Алексей Макаркин: «Есть понимание, что должен быть консенсус в сфере безопасности и внешней политики, и это как раз его демонстрация с разными нюансами. У КПРФ системно более антизападная политика, у Жириновского – более эпатажная типа «сослать в Сибирь».
Депутаты знают, что несогласованное смягчение позиций по этим вопросам может быть чревато проблемами». Также депутаты, видимо, хотят послать сигнал новому президенту США Джо Байдену, хотя не факт, что он его заметит, Навального же власти воспринимают как врага, поэтому и парламентарии должны его осудить, рассуждает Макаркин.
«Понятно, что «Умное голосование» помогло оппозиции, но теперь надо публично от него отстраниться. Участие же Навального в выборах мэра Москвы в 2013 г. было в другой, еще докрымской реальности, когда Россия не находилась в состоянии холодной войны с США», – говорит эксперт. Он вспоминает, что в советское время тема международной жизни была одной из главных для обсуждений с политических трибун, и не только: «Помните анекдот, где в колхозе на повестке дня два вопроса – строительство коровника и международная обстановка, а поскольку денег на коровник нет, то переходят сразу ко второму вопросу. Тогда анекдоты были отражением реальности, и сейчас это в какой-то мере возвращается».