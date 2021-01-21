Около 10% депутатов Госдумы отвечают на обращения

Около 10% депутатов Госдумы отвечают на обращенияДело Ивана Сафронова вызвало отклик только у некоторых парламентариев
Большинство депутатов Госдумы отказались отвечать на официальные обращения инициативной группы в поддержку Ивана Сафронова. Адресные письма были направлены всем членам нижней палаты парламента 26 октября 2020 г., каждого члена парламента попросили обратить внимание государственных органов на дело Сафронова и взять его под личный контроль.
Из 450 депутатов Госдумы, по подсчетам «Ведомостей», за прошедшие три месяца подготовить ответ смогли лишь 53 члена нижней палаты. По закону «О порядке рассмотрения обращений граждан России» письменные обращения могут рассматриваться в органах государственной власти не более 30 дней (если лицо, которому поступил запрос, не попросило дополнительное время на ответ).
Сафронов, бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», с весны 2020 г. перешедший на должность советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос», был арестован 7 июля 2020 г. ФСБ обвиняет его по ст. 275 Уголовного кодекса («государственная измена»). Следователи ФСБ утверждают, что в 2017 г. Сафронов через интернет получил от «представителя чешской разведки зашифрованные задания, направленные на собирание и передачу информации в отношении военно-технического сотрудничества России со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке», и задания якобы выполнил.
Среди ответивших на обращения обнаружились представители двух из четырех фракций Госдумы. 47 – это единороссы. Подавляющее большинство из них указали, что не имеют никаких полномочий влиять на уголовные дела. «Государственная дума, являясь органом высшей законодательной власти в России, не вправе подменять следственные или судебные органы», – отметила в письме инициативной группе Анна Кувычко. «Проверку законности и обоснованности процессуальных решений и судебных актов целесообразно осуществлять в установленном законом порядке» – такой ответ депутата Вячеслава Никонова можно назвать стандартным для члена фракции «Единой России».
Вторая фракция, которая обратила внимание на сам факт поступивших обращений, – ЛДПР (ответило пять депутатов). «Мы внимательно следим за данной ситуацией и, по возможности, будем способствовать скорейшему освобождению Ивана Сафронова», – отметил Сергей Маринин. На разделение властей и невозможность вмешаться в дело в своем ответе указал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Помимо него из руководства Госдумы не ответил никто.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы о том, насколько руководство палаты контролирует работу депутатов с обращениями граждан. По словам источника в аппарате Госдумы, «обращение инициативной группы носило явные признаки массовой рассылки»: «На обращения может быть дан общий ответ кого-то из депутатов по поручению фракции. Более того, сами заявители рассчитывали не на ответ, а на то, чтобы депутаты задумались. Нельзя однозначно утверждать, что эта цель не была достигнута».
По словам политического юриста Гарегина Митина, если обращение было адресное, то ответ должен быть дан в установленный законом срок: «Еще в прошлом созыве работа с обращениями граждан была взята под контроль руководства Госдумы». Бывший сотрудник аппарата Госдумы Павел Склянчук говорит, что, «как правило, ответы даются, даже и формальные, например что решение поставленных вопросов не входит в сферу депутатских полномочий».