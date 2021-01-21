Около 10% депутатов Госдумы отвечают на обращения

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы о том, насколько руководство палаты контролирует работу депутатов с обращениями граждан. По словам источника в аппарате Госдумы, «обращение инициативной группы носило явные признаки массовой рассылки»: «На обращения может быть дан общий ответ кого-то из депутатов по поручению фракции. Более того, сами заявители рассчитывали не на ответ, а на то, чтобы депутаты задумались. Нельзя однозначно утверждать, что эта цель не была достигнута».