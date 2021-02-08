Президент проведет встречу с главами думских фракций

По его словам, встреча планируется по видеоконференцсвязи (ВКС). «Очевидно, что идет год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. Кроме того, это просто регулярное общение. Президент регулярно проводит такие встречи, это продолжение регулярной практики», – сказал Песков журналистам. Последний раз встреча президента с лидерами фракций и председателем Госдумы проходила 6 октября прошлого года также по ВКС.