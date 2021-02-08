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Президент проведет встречу с главами думских фракций

Депутаты планируют обсудить с Владимиром Путиным выборы в Госдуму и противодействие «врагам России»
Елена Мухаметшина
Лидеры думских фракций пойдут к президенту с предложениями для его послания /Владимир Гердо / ТАСС

Президент Владимир Путин 18 февраля проведет встречу с лидерами четырех думских фракций. Об этом «Ведомостям» сказали несколько собеседников в Госдуме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовящуюся встречу, однако дату ее проведения не назвал.

По его словам, встреча планируется по видеоконференцсвязи (ВКС). «Очевидно, что идет год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. Кроме того, это просто регулярное общение. Президент регулярно проводит такие встречи, это продолжение регулярной практики», – сказал Песков журналистам. Последний раз встреча президента с лидерами фракций и председателем Госдумы проходила 6 октября прошлого года также по ВКС.

Перечень вопросов, которые будут подняты на встрече с президентом, еще обсуждается, скорее всего, в него традиционно войдут вопросы законодательной деятельности, а также предстоящей избирательной кампании, сказал «Ведомостям» сотрудник пресс-службы фракции «Единая Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных