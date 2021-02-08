Президент проведет встречу с главами думских фракций

Президент проведет встречу с главами думских фракцийДепутаты планируют обсудить с Владимиром Путиным выборы в Госдуму и противодействие «врагам России»
Президент Владимир Путин 18 февраля проведет встречу с лидерами четырех думских фракций. Об этом «Ведомостям» сказали несколько собеседников в Госдуме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовящуюся встречу, однако дату ее проведения не назвал.
По его словам, встреча планируется по видеоконференцсвязи (ВКС). «Очевидно, что идет год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. Кроме того, это просто регулярное общение. Президент регулярно проводит такие встречи, это продолжение регулярной практики», – сказал Песков журналистам. Последний раз встреча президента с лидерами фракций и председателем Госдумы проходила 6 октября прошлого года также по ВКС.
Перечень вопросов, которые будут подняты на встрече с президентом, еще обсуждается, скорее всего, в него традиционно войдут вопросы законодательной деятельности, а также предстоящей избирательной кампании, сказал «Ведомостям» сотрудник пресс-службы фракции «Единая Россия».