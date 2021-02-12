Разработка новых стратегических вооружений стоила не более 200 млрд рублей

Разработка новых стратегических вооружений стоила не более 200 млрд рублейОб этом сообщил бывший министр обороны Сергей Иванов
Создание новых систем оружия России, представленных президентом России во время послания Федеральному собранию 1 марта 2018 г., обошлось в не очень большую сумму, сообщил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов, занимавший в 2001–2007 гг. пост министра обороны.
«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении Российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и [планирующий гиперзвуковой блок с ядерной боевой частью] «Авангард», и [боевой лазерный комплекс] «Пересвет», и [атомный беспилотный подводный аппарат] «Посейдон», и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, т. е. постепенно, в год по 10–20 млрд руб.», – сказал на мероприятии Российского военно-исторического общества Иванов (цитата по «РИА Новости»).
Новые системы вооружений, представленные в 2018 г., созданы для преодоления перспективных систем противоракетной обороны. К настоящему моменту Министерство обороны сообщило о постановке на вооружение гиперзвуковых блоков «Авангард» – ими оснащаются межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ шахтного базирования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с 2019 г.
Лазерный комплекс «Пересвет» также поступил на опытно-боевое дежурство в РВСН еще в 2018 г. Разработка других систем – МБР «Сармат», подводного аппарата «Посейдон», крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» – продолжается.