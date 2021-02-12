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Разработка новых стратегических вооружений стоила не более 200 млрд рублей

Об этом сообщил бывший министр обороны Сергей Иванов
Алексей Никольский
Разработка Су-57 могла стоить еще меньше, чем новых ракет /Максим Стулов / Ведомости

Создание новых систем оружия России, представленных президентом России во время послания Федеральному собранию 1 марта 2018 г., обошлось в не очень большую сумму, сообщил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов, занимавший в 2001–2007 гг. пост министра обороны.

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении Российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и [планирующий гиперзвуковой блок с ядерной боевой частью] «Авангард», и [боевой лазерный комплекс] «Пересвет», и [атомный беспилотный подводный аппарат] «Посейдон», и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, т. е. постепенно, в год по 10–20 млрд руб.», – сказал на мероприятии Российского военно-исторического общества Иванов (цитата по «РИА Новости»).

Новые системы вооружений, представленные в 2018 г., созданы для преодоления перспективных систем противоракетной обороны. К настоящему моменту Министерство обороны сообщило о постановке на вооружение гиперзвуковых блоков «Авангард» – ими оснащаются межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ шахтного базирования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с 2019 г.

Лазерный комплекс «Пересвет» также поступил на опытно-боевое дежурство в РВСН еще в 2018 г. Разработка других систем – МБР «Сармат», подводного аппарата «Посейдон», крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» – продолжается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных