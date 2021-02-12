Разработка новых стратегических вооружений стоила не более 200 млрд рублей

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении Российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и [планирующий гиперзвуковой блок с ядерной боевой частью] «Авангард», и [боевой лазерный комплекс] «Пересвет», и [атомный беспилотный подводный аппарат] «Посейдон», и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, т. е. постепенно, в год по 10–20 млрд руб.», – сказал на мероприятии Российского военно-исторического общества Иванов (цитата по «РИА Новости»).