В Центризбиркоме не будет куратора Северного Кавказа

В новый состав Центризбиркома не попадет один из старожилов комиссии – Сиябшах Шапиев. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к ЦИК. Собеседник уточнил, что официальное решение по Шапиеву еще не принято, но в список кандидатов от Совета Федерации он уже не вошел, хотя ранее именно этот орган назначал его. Уроженец Дагестана Сиябшах Шапиев является членом ЦИК с 2003 г., до этого он возглавлял избирательную комиссию республики.