В Центризбиркоме не будет куратора Северного Кавказа

В Центризбиркоме не будет куратора Северного КавказаНеназванной остается только «президентская» пятерка членов ЦИК
В новый состав Центризбиркома не попадет один из старожилов комиссии – Сиябшах Шапиев. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к ЦИК. Собеседник уточнил, что официальное решение по Шапиеву еще не принято, но в список кандидатов от Совета Федерации он уже не вошел, хотя ранее именно этот орган назначал его. Уроженец Дагестана Сиябшах Шапиев является членом ЦИК с 2003 г., до этого он возглавлял избирательную комиссию республики.
В ЦИК по пять своих представителей назначают Госдума, Совет Федерации и президент. «От Совфеда и Госдумы я в ЦИК точно не попадаю, а что будет с президентской пятеркой – не мне решать», – сказал Шапиев «Ведомостям». Он не стал отвечать на вопрос, чем планирует заняться, в случае если не войдет в новый состав ЦИК.