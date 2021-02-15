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В Центризбиркоме не будет куратора Северного Кавказа

Неназванной остается только «президентская» пятерка членов ЦИК
Анастасия Беляева Максим Иванов
Сиябшах Шапиев является членом ЦИК с 2003 г. /Пресс-служба ЦИК

В новый состав Центризбиркома не попадет один из старожилов комиссии – Сиябшах Шапиев. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к ЦИК. Собеседник уточнил, что официальное решение по Шапиеву еще не принято, но в список кандидатов от Совета Федерации он уже не вошел, хотя ранее именно этот орган назначал его. Уроженец Дагестана Сиябшах Шапиев является членом ЦИК с 2003 г., до этого он возглавлял избирательную комиссию республики.

В ЦИК по пять своих представителей назначают Госдума, Совет Федерации и президент. «От Совфеда и Госдумы я в ЦИК точно не попадаю, а что будет с президентской пятеркой – не мне решать», – сказал Шапиев «Ведомостям». Он не стал отвечать на вопрос, чем планирует заняться, в случае если не войдет в новый состав ЦИК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных