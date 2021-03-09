Александр Карелин поработает над отбором кандидатов «Единой России» в Госдуму

Александр Карелин поработает над отбором кандидатов «Единой России» в ГосдумуОнлайн-праймериз уводят кандидатов в тень, что может быть выгодно партии из-за снижения ее рейтинга
«Единая Россия» 10 марта проведет первое заседание федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования для отбора кандидатов на выборы в Госдуму, рассказали «Ведомостям» два собеседника в партии.
Возглавит комитет сенатор Александр Карелин, который в прошлом году, будучи депутатом, предлагал поправку о досрочных выборах в Госдуму.
Также в состав комитета войдут президент «Ростелекома», член президиума генсовета «Единой России» Михаил Осеевский, секретарь регионального отделения партии в Татарстане, председатель госсовета республики Фарид Мухаметшин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, сенатор Мария Львова-Белова. Также в составе совета будут члены общественных организаций, представители бизнеса. По положению о праймериз, представительство непартийных членов в оргкомитете должно быть больше представителей партии.
Члены оргкомитета праймериз на выборы в Госдуму в качестве кандидатов не пойдут, говорит собеседник в «Единой России». В среду в первом заседании оргкомитета примут участие председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак. Сами они в состав оргкомитета не войдут, поясняет собеседник «Ведомостей».
Подача заявок на праймериз стартуют 10 марта и пройдут по так называемой «открытой модели», то есть в голосовании за кандидатов смогут принять участие все желающие, а не только члены партии. Праймериз будет проходить в электронной форме, в некоторых регионах один день выделен для офлайного голосования. Электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая, офлайновое — 30 мая, а 31 мая будут объявлены результаты. По итогам праймериз формируются предварительные списки кандидатов для выдвижения на выборах в Госдуму, юридически их утверждает предвыборный съезд партии. Его проведение планируется 10–12 июня.
В прошлом году праймериз «Единой России» впервые прошли в электронном формате, до этого были лишь эксперименты с онлайн-праймериз, напоминает политолог, эксперт фонда «Либеральная миссия» Александр Кынев.
«В большинстве стран праймериз решают три задачи. Первая – это тестирование кандидатов, обкатка на способность вести кампанию, также это способ раскрутить новых людей. Вторая задача – это рекрутинг актива, который нужно обновлять. И третья – это информационная фора за счет того, что к праймериз привлекается внимание, нет никаких ограничений по агитации», — разъясняет Кынев. По его словам, все эти задачи праймериз «Единой России» решали, однако ситуация изменилась пару лет назад: «Началось снижение рейтингов партии, а в таком случае кандидаты стараются дистанцироваться от партии. И тут совпали такие настроения и пандемия, праймериз перевели в электронный формат, который снизил публичность праймериз».
В 2020 г. при отборе кандидатов на региональные выборы эти задачи уже не выполнялись, говорит Кынев: «За электронным голосованием меньше следят, то есть не получается дополнительная раскрутка кандидатов. Кроме того, электронное голосование увеличивает долю организованно голосующих – это голосование сетей сторонников кандидатов». По его мнению, есть риск, что и в этом году будет то же самое, то есть кампания может быть малозаметной и высокоуправляемой, без неожиданностей, как в прошлые годы: «Но праймериз запущены, хотя в современных условиях при снижении рейтингов они могут быть не особо выгодны. Так что перевод их в электронный формат — это сохранение процедуры при небольшом уходе в тень».