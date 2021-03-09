Александр Карелин поработает над отбором кандидатов «Единой России» в Госдуму

В 2020 г. при отборе кандидатов на региональные выборы эти задачи уже не выполнялись, говорит Кынев: «За электронным голосованием меньше следят, то есть не получается дополнительная раскрутка кандидатов. Кроме того, электронное голосование увеличивает долю организованно голосующих – это голосование сетей сторонников кандидатов». По его мнению, есть риск, что и в этом году будет то же самое, то есть кампания может быть малозаметной и высокоуправляемой, без неожиданностей, как в прошлые годы: «Но праймериз запущены, хотя в современных условиях при снижении рейтингов они могут быть не особо выгодны. Так что перевод их в электронный формат — это сохранение процедуры при небольшом уходе в тень».