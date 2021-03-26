Госдума не будет становиться на сторону депутата от КПРФ

Госдума не будет становиться на сторону депутата от КПРФПарламентский запрос коммунистов не подошел по формальным параметрам
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обосновал в письме руководству фракции КПРФ, почему Госдума не поддержит парламентский запрос генпрокурору Игорю Краснову по проверке уголовного дела против депутата КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области Андрея Левченко.
Письмо Пискарева (копия есть у «Ведомостей») направлено инициаторам запроса 22 марта. Преследование Левченко в КПРФ считают политическим: в 2015 г. губернатором Иркутской области был избран его отец, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко.
Он досрочно ушел в отставку в декабре 2019 г., объяснив это желанием «защитить своих людей». В сентябре 2020 г. Левченко-младшего задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере: в Следственном комитете тогда сообщили, что депутат проходит по уголовному делу о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области, возбужденному в феврале 2019 г.
Депутаты КПРФ в тексте парламентского запроса пишут Краснову, что Левченко-младшего необоснованно держат под арестом, хозяйственный конфликт с фондом капремонта должен быть рассмотрен в рамках не уголовного, а гражданского производства, а следователи допускают нарушения.
К примеру, «во время следственных действий прошли обыски в жилище Сергея Левченко в Москве и Иркутске», где изъяты документы обкома КПРФ. На заседании Госдумы 16 марта «обратиться к генпрокурору, чтобы пояснить, что творится с политическим заложником» Левченко, призвал председателя Госдумы Вячеслава Володина один из авторов запроса – депутат КПРФ Валерий Рашкин. Володин связал подготовку запроса с предстоящими выборами в Госдуму: «Надо <...> прекращать наводить тень на плетень».
Пискарев в письме указывает, что по закону о статусе депутата Госдумы запрос может быть направлен генпрокурору по вопросам, «входящим в его компетенцию», с соблюдением определенных требований: установлен запрет на вмешательство в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность. «Кроме того, в проекте запроса содержится утверждение о допущенных органами следствия нарушениях закона при расследовании уголовного дела и избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, которое основано на мнениях адвокатов фигуранта уголовного дела и депутатов – членов фракции КПРФ», – пишет Пискарев. По сути, Госдуме предлагается занять позицию одной из участвующих в уголовном процессе сторон, пишет Пискарев, рекомендуя вернуть запрос инициаторам.
Госдума принимает постановления о парламентских запросах в исключительных случаях. В этом созыве, с октября 2016 г., было зарегистрировано всего 15 таких запросов, поддержана треть из них. Причем некоторые, как и в случае с инициативой КПРФ, касались деятельности правоохранительных органов.
Так, Леонид Левин, на тот момент глава комитета по информационной политике («Справедливая Россия»), в ноябре 2016 г. инициировал запрос генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с нападением на журналистов Life.
Он просил «принять дополнительные меры по обеспечению объективности расследования нападения на сотрудников средств массовой информации», решение Госдума поддержала. А по инициативе вице-спикера единоросса Ирины Яровой Госдума в марте 2017 г. обращалась к Чайке и Бастрыкину в связи с наездом в городе Приозерске Ленобласти на ребенка, который играл около проезжей части с игрушечным автоматом. Яровая, а вслед за ней и вся нижняя палата тогда попросили руководство Генпрокуратуры и СКР «дать надлежащую правовую оценку вышеуказанным действиям».
«Прискорбно, что на расширение полномочий Думы ее руководство, по сути, отвечает сужением пространства для деятельности оппозиции внутри парламента», – сказал «Ведомостям» Рашкин, по мнению которого на голосование палаты выносить нужно каждый запрос.