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Госдума не будет становиться на сторону депутата от КПРФ

Парламентский запрос коммунистов не подошел по формальным параметрам
Максим Иванов
Арест и уголовное преследование коммуниста Андрея Левченко Госдума считает не своим делом /Владимир Андрееев / URA.RU / TASS

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обосновал в письме руководству фракции КПРФ, почему Госдума не поддержит парламентский запрос генпрокурору Игорю Краснову по проверке уголовного дела против депутата КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области Андрея Левченко.

Письмо Пискарева (копия есть у «Ведомостей») направлено инициаторам запроса 22 марта. Преследование Левченко в КПРФ считают политическим: в 2015 г. губернатором Иркутской области был избран его отец, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко.

Он досрочно ушел в отставку в декабре 2019 г., объяснив это желанием «защитить своих людей». В сентябре 2020 г. Левченко-младшего задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере: в Следственном комитете тогда сообщили, что депутат проходит по уголовному делу о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области, возбужденному в феврале 2019 г.

Депутаты КПРФ в тексте парламентского запроса пишут Краснову, что Левченко-младшего необоснованно держат под арестом, хозяйственный конфликт с фондом капремонта должен быть рассмотрен в рамках не уголовного, а гражданского производства, а следователи допускают нарушения.

К примеру, «во время следственных действий прошли обыски в жилище Сергея Левченко в Москве и Иркутске», где изъяты документы обкома КПРФ. На заседании Госдумы 16 марта «обратиться к генпрокурору, чтобы пояснить, что творится с политическим заложником» Левченко, призвал председателя Госдумы Вячеслава Володина один из авторов запроса – депутат КПРФ Валерий Рашкин. Володин связал подготовку запроса с предстоящими выборами в Госдуму: «Надо <...> прекращать наводить тень на плетень».

Пискарев в письме указывает, что по закону о статусе депутата Госдумы запрос может быть направлен генпрокурору по вопросам, «входящим в его компетенцию», с соблюдением определенных требований: установлен запрет на вмешательство в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность. «Кроме того, в проекте запроса содержится утверждение о допущенных органами следствия нарушениях закона при расследовании уголовного дела и избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, которое основано на мнениях адвокатов фигуранта уголовного дела и депутатов – членов фракции КПРФ», – пишет Пискарев. По сути, Госдуме предлагается занять позицию одной из участвующих в уголовном процессе сторон, пишет Пискарев, рекомендуя вернуть запрос инициаторам.

Госдума принимает постановления о парламентских запросах в исключительных случаях. В этом созыве, с октября 2016 г., было зарегистрировано всего 15 таких запросов, поддержана треть из них. Причем некоторые, как и в случае с инициативой КПРФ, касались деятельности правоохранительных органов.

Так, Леонид Левин, на тот момент глава комитета по информационной политике («Справедливая Россия»), в ноябре 2016 г. инициировал запрос генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с нападением на журналистов Life.

Он просил «принять дополнительные меры по обеспечению объективности расследования нападения на сотрудников средств массовой информации», решение Госдума поддержала. А по инициативе вице-спикера единоросса Ирины Яровой Госдума в марте 2017 г. обращалась к Чайке и Бастрыкину в связи с наездом в городе Приозерске Ленобласти на ребенка, который играл около проезжей части с игрушечным автоматом. Яровая, а вслед за ней и вся нижняя палата тогда попросили руководство Генпрокуратуры и СКР «дать надлежащую правовую оценку вышеуказанным действиям».

«Прискорбно, что на расширение полномочий Думы ее руководство, по сути, отвечает сужением пространства для деятельности оппозиции внутри парламента», – сказал «Ведомостям» Рашкин, по мнению которого на голосование палаты выносить нужно каждый запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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