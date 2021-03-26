Госдума не будет становиться на сторону депутата от КПРФ

Пискарев в письме указывает, что по закону о статусе депутата Госдумы запрос может быть направлен генпрокурору по вопросам, «входящим в его компетенцию», с соблюдением определенных требований: установлен запрет на вмешательство в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность. «Кроме того, в проекте запроса содержится утверждение о допущенных органами следствия нарушениях закона при расследовании уголовного дела и избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, которое основано на мнениях адвокатов фигуранта уголовного дела и депутатов – членов фракции КПРФ», – пишет Пискарев. По сути, Госдуме предлагается занять позицию одной из участвующих в уголовном процессе сторон, пишет Пискарев, рекомендуя вернуть запрос инициаторам.