Единороссы вернули себе Якутск

Единороссы вернули себе ЯкутскГлавного оппозиционера Владимира Федорова вывели из игры на раннем этапе кампании
В Якутске с 26 по 28 марта прошли внеочередные выборы мэра, а основной результат, судя по всему, дало досрочное голосование на избирательных участках в первые два дня голосования: уже в 12.00 28 марта якутский горизбирком отчитался о явке в 25,75%. Общая явка по итогам трех дней голосования составила 41,25% (во время прошлых выборов – 44%).
Городской избирком сообщил о победе единоросса Евгения Григорьева. За него проголосовало 43,51% избирателей. На 2-м месте с результатом в 40,45% – кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин. 3-е место занял выдвиженец от КПРФ Савва Михайлов (11,3%). Действительными, судя по данным избиркома, оказались 54 235 бюллетеней, а вот испортили 843 бюллетеня – это примерно в 1,5 раза больше, чем голосовало за кандидатов ЛДПР Евгения Рябченко, «Родины» Айала Прокопьева и «Гражданской платформы» Ивана Комарова.
Врио появился быстро
Президент 26 марта назначил сенатора от заксобрания Пензенской области Олега Мельниченко врио губернатора региона. Место недавно освободилось: 21 марта был задержан в связи с подозрением в коррупции, а 23 марта отрешен от должности губернатор Иван Белозерцев. Мельниченко длительное время работал в полпредстве президента в Приволжском федеральном округе (ПФО): с апреля 2009 г. по сентябрь 2013 г. он был помощником полпреда, а затем заместителем полпреда в ПФО Михаила Бабича. Курировал в том числе внутреннюю политику. Вопрос назначения Мельниченко в губернаторы обсуждался еще в 2020 г., но на фоне пандемии «ряд проблемных губернаторов решили не трогать», отмечает политолог Михаил Виноградов.
Итоги выборов мэра 2021 г. в итоге обнаружили меньше сюрпризов, чем в 2018 г. Тогда, как и сейчас, из предвыборной гонки вывели известного местного политика Владимира Федорова: тогда он выдвигался от «Родины», теперь – от Партии дела. В 2018 г. снятие Федорова и его поддержка помогли победить другому лидеру протестного голосования – Сардане Авксентьевой (шла от Партии возрождения России). Федоров ходил на встречи с избирателями с призывом голосовать «за Сардану». Как говорит политолог Константин Калачев, три года назад победы Авксентьевой никто не ожидал, ей также помогли этнический и гендерный факторы.
Авксентьева ушла в отставку в январе 2021 г., сославшись на состояние здоровья, в связи с этим были назначены новые выборы. Перед голосованием она поддержала единоросса Григорьева. На его стороне выступил и предшественник Авксентьевой на посту мэра Якутска Айсен Николаев – в 2018 г. он избрался главой республики. Николаеву важно показать, что «Якутия не выделяется из общего ряда, что единороссы у них побеждают», говорит Калачев.
Политолог Петр Быстров отмечает, что снятие Федорова с выборов происходило в рамках обычных российских правил выборов: «Выдвижение от парламентской партии [справоросса или коммуниста] является негласным избирательным оберегом. Пространство для единоросса расчищали не активнее, чем того требовали принятые нормы». А вот времена «несистемных игроков», подобных Федорову, давно прошли, уверен Быстров.
В 2021 г. этнический фактор сыграл против ставшего кандидатом № 2 справоросса Обедина, говорит Калачев, поскольку его «обвиняли в сахафобии» оппоненты. Сам кандидат писал в Facebook, что национальную карту политтехнологи в Якутии всегда используют в финале выборов. Собеседник, знакомый с ходом кампании Обедина, говорит, что ставка на его победу не делалась в выдвинувшей его партии.
При этом повторная победа не согласованного с республиканскими властями кандидата на выборах мэра могла бы обернуться серьезными последствиями. Калачев считает, что за этим могла бы последовать отмена прямых выборов мэра, которые проводятся лишь в отдельных административных центрах (см. таблицу). Как отмечает Быстров, победа Обедина могла подтолкнуть власть к отмене прямых выборов в административных центрах, в частности в Якутске. Однако справороссу Обедину в отличие от Авксентьевой не удалось собрать протестные голоса, которые получил бы Федоров.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов