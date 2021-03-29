Единороссы вернули себе Якутск

Итоги выборов мэра 2021 г. в итоге обнаружили меньше сюрпризов, чем в 2018 г. Тогда, как и сейчас, из предвыборной гонки вывели известного местного политика Владимира Федорова: тогда он выдвигался от «Родины», теперь – от Партии дела. В 2018 г. снятие Федорова и его поддержка помогли победить другому лидеру протестного голосования – Сардане Авксентьевой (шла от Партии возрождения России). Федоров ходил на встречи с избирателями с призывом голосовать «за Сардану». Как говорит политолог Константин Калачев, три года назад победы Авксентьевой никто не ожидал, ей также помогли этнический и гендерный факторы.