Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Единороссы вернули себе Якутск

Главного оппозиционера Владимира Федорова вывели из игры на раннем этапе кампании
Глеб Мишутин
Григорьева уже поздравила бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева /instagram.com/sardanaavksentieva

В Якутске с 26 по 28 марта прошли внеочередные выборы мэра, а основной результат, судя по всему, дало досрочное голосование на избирательных участках в первые два дня голосования: уже в 12.00 28 марта якутский горизбирком отчитался о явке в 25,75%. Общая явка по итогам трех дней голосования составила 41,25% (во время прошлых выборов – 44%).

Городской избирком сообщил о победе единоросса Евгения Григорьева. За него проголосовало 43,51% избирателей. На 2-м месте с результатом в 40,45% – кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин. 3-е место занял выдвиженец от КПРФ Савва Михайлов (11,3%). Действительными, судя по данным избиркома, оказались 54 235 бюллетеней, а вот испортили 843 бюллетеня – это примерно в 1,5 раза больше, чем голосовало за кандидатов ЛДПР Евгения Рябченко, «Родины» Айала Прокопьева и «Гражданской платформы» Ивана Комарова.

Врио появился быстро

Президент 26 марта назначил сенатора от заксобрания Пензенской области Олега Мельниченко врио губернатора региона. Место недавно освободилось: 21 марта был задержан в связи с подозрением в коррупции, а 23 марта отрешен от должности губернатор Иван Белозерцев. Мельниченко длительное время работал в полпредстве президента в Приволжском федеральном округе (ПФО): с апреля 2009 г. по сентябрь 2013 г. он был помощником полпреда, а затем заместителем полпреда в ПФО Михаила Бабича. Курировал в том числе внутреннюю политику. Вопрос назначения Мельниченко в губернаторы обсуждался еще в 2020 г., но на фоне пандемии «ряд проблемных губернаторов решили не трогать», отмечает политолог Михаил Виноградов.

Итоги выборов мэра 2021 г. в итоге обнаружили меньше сюрпризов, чем в 2018 г. Тогда, как и сейчас, из предвыборной гонки вывели известного местного политика Владимира Федорова: тогда он выдвигался от «Родины», теперь – от Партии дела. В 2018 г. снятие Федорова и его поддержка помогли победить другому лидеру протестного голосования – Сардане Авксентьевой (шла от Партии возрождения России). Федоров ходил на встречи с избирателями с призывом голосовать «за Сардану». Как говорит политолог Константин Калачев, три года назад победы Авксентьевой никто не ожидал, ей также помогли этнический и гендерный факторы.

Ранее по теме: Экс-соратника Сарданы Авксентьевой выводят из борьбы за пост мэра Якутска

Авксентьева ушла в отставку в январе 2021 г., сославшись на состояние здоровья, в связи с этим были назначены новые выборы. Перед голосованием она поддержала единоросса Григорьева. На его стороне выступил и предшественник Авксентьевой на посту мэра Якутска Айсен Николаев – в 2018 г. он избрался главой республики. Николаеву важно показать, что «Якутия не выделяется из общего ряда, что единороссы у них побеждают», говорит Калачев.

Политолог Петр Быстров отмечает, что снятие Федорова с выборов происходило в рамках обычных российских правил выборов: «Выдвижение от парламентской партии [справоросса или коммуниста] является негласным избирательным оберегом. Пространство для единоросса расчищали не активнее, чем того требовали принятые нормы». А вот времена «несистемных игроков», подобных Федорову, давно прошли, уверен Быстров.

Ранее по теме: Мэр Якутска Сардана Авксентьева: «Что вы в Москве можете знать о вечной мерзлоте? Ничего»

В 2021 г. этнический фактор сыграл против ставшего кандидатом № 2 справоросса Обедина, говорит Калачев, поскольку его «обвиняли в сахафобии» оппоненты. Сам кандидат писал в Facebook, что национальную карту политтехнологи в Якутии всегда используют в финале выборов. Собеседник, знакомый с ходом кампании Обедина, говорит, что ставка на его победу не делалась в выдвинувшей его партии.

При этом повторная победа не согласованного с республиканскими властями кандидата на выборах мэра могла бы обернуться серьезными последствиями. Калачев считает, что за этим могла бы последовать отмена прямых выборов мэра, которые проводятся лишь в отдельных административных центрах (см. таблицу). Как отмечает Быстров, победа Обедина могла подтолкнуть власть к отмене прямых выборов в административных центрах, в частности в Якутске. Однако справороссу Обедину в отличие от Авксентьевой не удалось собрать протестные голоса, которые получил бы Федоров.

В подготовке статьи участвовал Максим Иванов

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных