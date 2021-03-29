Мэрия Москвы создает специальную организацию для внедрения инноваций в здравоохранение

Мэрия Москвы создает специальную организацию для внедрения инноваций в здравоохранениеВозглавит структуру давний соратник вице-мэра Анастасии Раковой Вячеслав Шуленин
В Москве появится автономная некоммерческая организация (АНО), которая займется внедрением инноваций в столичное здравоохранение. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, близких к мэрии Москвы. Рабочее название структуры – АНО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении». Центр будет создан при участии правительства Москвы, а возглавит его Вячеслав Шуленин, давний соратник заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 30 марта проект будет представлен на совещании московского правительства.
АНО займется развитием новых медицинских технологий, поиском и внедрением инноваций в столичное здравоохранение, основная миссия организации – ускорить их применение, рассказывает собеседник, близкий к мэрии Москвы. У организации будет несколько основных задач, говорит он.
В частности, она должна будет стать «единым окном» для инновационных стартапов, объясняет собеседник: «Центр будет искать новейшие проекты в медицине, которые разрабатываются в России и в мире. Стартапы будут приходить на эту площадку, после чего их разработки начнут внедрять в систему здравоохранения столицы».
Другая задача – проведение клинических исследований, «чтобы как можно больше компаний, которые ими занимаются, делали исследования, а результаты потом приспосабливали под нужды здравоохранения». Еще одно направление работы нового центра – это data science, рассказывает собеседник «Ведомостей». «Сейчас уже есть большое количество данных по тем, кто переболел коронавирусом.
Будет стоять задача собирать информацию и по другим заболеваниям, чтобы выявлять различные закономерности, анализировать протоколы лечения и выбирать из них лучшие», – говорит он. В рамках работы центра предполагается создание медицинского технопарка, где будут сосредоточены все разработки в медицине. Собянин уже подписал документы о выделении центру двух зданий на пр-те Вернадского на нужды технопарка, говорит источник.
Создание подобного центра давно обсуждалось, Собянин уделяет большое внимание здравоохранению, однако окончательно к этому подтолкнула ситуация с коронавирусом, объясняет один из собеседников «Ведомостей»: «Стоит задача организационно и финансово помогать медицинским стартапам, в том числе для того, чтобы в случае непредвиденных ситуаций, какая была с коронавирусом, было на что опереться».
«Ведомости» направили запросы в пресс-службу Раковой и пресс-секретарю мэра и правительства Москвы Гульнаре Пеньковой. Шуленин отказался от комментариев.
«Когда началась пандемия коронавируса, все бросились искать, кто мог бы сделать вакцину. Тогда Москва выделила грант НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, который создал «Спутник V», а также помогала с поиском добровольцев на третьей стадии исследования вакцины», – говорит собеседник, близкий к мэрии Москвы. Сейчас правительство Москвы помогает Центру им. Гамалеи грантами и поиском добровольцев в исследовании «Спутник V» в форме капель для носа и вакцины «Спутник лайт», которая подойдет тем, кто ранее прививался «Спутник V», для поддержания уровня антител.
Также в прошлом году Москва начала внедрение искусственного интеллекта для диагностики различных заболеваний по результатам рентгенологических исследований. Для этого проекта 21 компания предложила 38 сервисов в области искусственного интеллекта, которые помогали обрабатывать рентген-снимки. Более 500 врачей-рентгенологов оценивали работу новых технологий. Об этом говорила Ракова журналистам. Еще про одну инновацию, созданную совместно с исследователями из МГУ, рассказывал Собянин: это «КТ-калькулятор» – нейронная сеть для оценки степени поражения легких.
Социальный блок в мэрии, в том числе направление здравоохранения, с 2018 г. курирует Ракова. Шуленин, который возглавит новый центр, долгое время работал под ее руководством в мэрии. В 2011 г. он был назначен первым заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, а через год возглавил этот департамент. В 2017 г. был назначен первым заместителем Раковой, которая тогда курировала в мэрии политическое направление. После перехода Раковой на социальный блок Шуленин ушел в ВЭБ.РФ, став заместителем председателя госкорпорации (председателем ВЭБ.РФ является бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов). Неделю назад Шуленин написал у себя в Facebook, что уходит из ВЭБ.РФ. На новом посту он вновь будет де-факто в подчинении у Раковой.
Качество систем здравоохранения – один из главных социальных запросов во всем мире, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Опыт пандемии коронавируса показал, что качество медицинской помощи, тем более массовой, зависит, с одной стороны, от состояния медицинской инфраструктуры, ее развитости и доступности. А с другой – от способности быстро внедрять новые медицинские технологии, препараты, протоколы, научные разработки, методы диагностики».
По показателю медицинской инфраструктуры Москва выглядит намного лучше, чем многие европейские и другие мировые города, полагает Бадовский: «Поэтому на первый план выходит задача по внедрению инноваций в систему здравоохранения. Тем более что в Москве концентрируется не только социальный спрос, но и предложение – научных разработок, стартапов, различных инициатив в сфере медицинских технологий все больше, с ними нужно системно работать.
А их внедрение требует выстраивания хорошей системы координации науки, производств, лечебных учреждений и образования». Шуленин для Москвы человек известный, он работал в городской системе власти на многих направлениях, а работа в последние годы в ВЭБ.РФ дала ему опыт структурирования и управления проектами развития, поэтому его новое назначение выглядит вполне логичным, считает эксперт.