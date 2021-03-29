Мэрия Москвы создает специальную организацию для внедрения инноваций в здравоохранение

Социальный блок в мэрии, в том числе направление здравоохранения, с 2018 г. курирует Ракова. Шуленин, который возглавит новый центр, долгое время работал под ее руководством в мэрии. В 2011 г. он был назначен первым заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, а через год возглавил этот департамент. В 2017 г. был назначен первым заместителем Раковой, которая тогда курировала в мэрии политическое направление. После перехода Раковой на социальный блок Шуленин ушел в ВЭБ.РФ, став заместителем председателя госкорпорации (председателем ВЭБ.РФ является бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов). Неделю назад Шуленин написал у себя в Facebook, что уходит из ВЭБ.РФ. На новом посту он вновь будет де-факто в подчинении у Раковой.