Аман Тулеев начал борьбу за прошлое Кузбасса

Во время его работы на посту губернатора «собирали приличные налоги, но 50% из них забирала федеральная казна», похвалился Тулеев 26 марта, а теперь «экономика <...> в загоне», хотя новое руководство области и старается. Тулеев также объяснил: он не вышел к тем, кто митинговал у здания администрации после пожара, ведь там собирались устроить «маленький украинский майданчик» перед визитом в регион президента Владимира Путина. Но, напомнил Тулеев, он выступал на многотысячных протестах шахтеров в 1990-е гг.