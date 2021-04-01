Аман Тулеев начал борьбу за прошлое Кузбасса

Аман Тулеев начал борьбу за прошлое КузбассаОн рассказал в Instagram, как жил регион до его отставки и почему не вышел к протестующим в 2018 г.
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев накануне выборов в Госдуму стал активно комментировать события в регионе. Высказываться о ситуации в регионе в Instagram 76-летний блогер начал в январе 2021 г. с поста о поддержке президентом Владимиром Путиным Кузбасса: сейчас у Тулеева 26 000 подписчиков и 27 публикаций. Тулеев возглавлял Кузбасс с 1997 г., ушел в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25–26 марта 2018 г., из-за которого погибло 64 человека.
Во время его работы на посту губернатора «собирали приличные налоги, но 50% из них забирала федеральная казна», похвалился Тулеев 26 марта, а теперь «экономика <...> в загоне», хотя новое руководство области и старается. Тулеев также объяснил: он не вышел к тем, кто митинговал у здания администрации после пожара, ведь там собирались устроить «маленький украинский майданчик» перед визитом в регион президента Владимира Путина. Но, напомнил Тулеев, он выступал на многотысячных протестах шахтеров в 1990-е гг.
27 марта 2018 г. говорить с митингующими вышел заместитель Тулеева, варяг Сергей Цивилев, впоследствии сменивший его на губернаторском посту. 31 марта Тулеев в Instagram заявил, что у него нет противостояния с нынешним руководством региона. Знакомый с ситуацией в регионе собеседник считает, что экс-губернатор начал борьбу за связанных с ним депутатов Госдумы, поскольку «нынешний состав депутатов от Кузбасса (всего восемь. – «Ведомости») его люди».
Близкий к Кремлю собеседник также связывает возросшую активность Тулеева с желанием напомнить о себе перед выборами: «Не исключено, что он захочет поддержать кого-то из кандидатов. Ему нужно, чтобы сейчас внутриполитический блок Кремля, который согласовывает кандидатов в депутаты Госдумы, вышел с ним на связь, а Тулеев попросил что-то взамен, чтобы не идти наперекор властям».
Политконсультант Дмитрий Фетисов считает, что у Цивилева есть в первую очередь конфликт с элитами, которые «привыкли работать с Тулеевым и подстраивались под его правила игры». Тулеев же «поддерживает ту часть элиты, которая ему верна», говорит Фетисов. Instagram в данном случае – инструмент для того, чтобы отстроить коммуникацию, которой до этого не было, в том числе с населением, полагает он.
Эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что скандал вокруг пожара в «Зимней вишне» поутих: «Так что есть повод напомнить о себе. В том числе критикой сменщика». Кемеровский политолог Павел Склянчук говорит, что появление в публичном поле Тулеева – событие неожиданное. По его словам, «Цивилев и его команда, в которую входит, например, бывший заместитель Тулеева – нынешний депутат Госдумы Дмитрий Исламов, успешно справляются с привлечением федеральных средств в монопрофильный регион».
Тулееву важно поддерживать имидж лидера, который заботится о людях и много сделал для региона, поэтому «поводы для медийного противопоставления с Цивилевым начинают возникать», сказал политолог Ростислав Туровский.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина