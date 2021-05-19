Левый политик Николай Платошкин приговорен к условному сроку лишения свободы

Политюрист Антон Рудаков отмечает, что статья ч. 1.1 ст. 212 УК – тяжкая, поэтому в случае, если приговор вступит в законную силу, осужденный сможет стать кандидатом только после истечения 10 лет с момента снятия или погашения своей судимости. Последние крупные выборы, в которых принимал участие Платошкин, – это довыборы в Госдуму по одномандатному округу в Хабаровском крае, на которых он выдвинулся от КПРФ и набрал 24,5% и занял 2-е место (победил кандидат от ЛДПР, близкий к тогдашнему губернатору региона Сергею Фургалу, Иван Пиляев). Платошкин после суда подчеркнул, что вынесенное решение считает неправосудным и будет добиваться его отмены, в том числе из-за процессуальных нарушений на заседаниях. Он намерен продолжать политическую деятельность, но не уточнил, каким именно образом.