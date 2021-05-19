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Левый политик Николай Платошкин приговорен к условному сроку лишения свободы

Ему могут запретить участвовать в выборах
Константин Гликин
После выхода Платошкина (на фото) из здания суда его сторонники скандировали «Победа!» /Максим Стулов / Ведомости

Гагаринский суд Москвы 19 мая признал сотрудничавшего с КПРФ политика Николая Платошкина виновным в склонении граждан к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК) и публичном распространении заведомо ложной информации (ст. 207.1 УК). Ему назначен пятилетний срок лишения свободы (условно) и штраф 700 000 руб. Изначально сторона обвинения требовала приговорить его к шестилетнему лишению свободы и штрафу в 500 000 руб.

Согласно решению судьи Ольги Арбузовой политик намеренно создал в 2019 г. движение «За новый социализм», чтобы сменить власть в стране, используя, в частности, массовые беспорядки.

С этой целью он также создал свои каналы в социальных сетях, включая YouTube-канал (у него 600 000 подписчиков), на котором велись трансляции с его выступлениями, через которые Платошкин якобы призывал граждан участвовать в массовых акциях и бороться с властями. Судья говорила, что формально Платошкин призывал к разрешенным и мирным манифестациям, но в реальности хотел дестабилизировать ситуацию в стране, что привело бы к насильственной смене режима.

Кроме того, судья Арбузова признала Платошкина виновным в распространении фейков о коронавирусе – в частности, ложными признаны его слова о тяжелом состоянии медицины и провалах властей по ограничению распространения COVID-19. Политик распространял эти сведения для «создания напряженности в обществе», что в конечном итоге также могло привести к смене власти.

Платошкин в ходе суда утверждал, что не является владельцем или модератором названных его именем соцсетей и не является руководителем незарегистрированного движения «За новый социализм». Он подчеркивал, что все его высказывания были основаны на его убеждениях, а его выступления не являются незаконными или ложными, так как в противном случае эти ролики были бы давно удалены. Все эксперты-лингвисты, отмечал адвокат Александр Обозов, не нашли в словах политика состава преступления.

«День выборов» – это не игра

Театр «Квартет И» отстоял авторские права на фильм «День выборов», следует из переписки гендиректора театра Сергея Петрейкова с сетью по организации квестов «Клаустрофобия» (с перепиской ознакомились «Ведомости»). 26 апреля Петрейков обвинил «Клаустрофобию» в нарушении авторских прав, поскольку одна из игр была создана по мотивам «Дня выборов» – комедийного фильма о губернаторской кампании в середине 2000-х – и имела идентичное название. «Квартет И» потребовал удалить упоминания квеста «День выборов» с сайта «Клаустрофобии», пообещав в случае отказа обратиться в суд с требованием о компенсации в размере 5 млн руб. и иных расходов. Компания удалила название игры с сайта и обратилась к организатору квеста, который «незамедлительно прекратил нарушение» авторских прав, сказано в ответе гендиректора «Клаустрофобии» Владимира Жиганова в адрес Петрейкова.

Поддержать Платошкина на заседаниях суда, которые проходили 18 и 19 мая, по подсчетам корреспондента «Ведомостей», приехало около 200 человек из разных регионов России. После выхода Платошкина из здания суда его сторонники скандировали «Победа!». Правда, условный, а не реальный срок – это лишь частичная победа для активного политика.

Политюрист Антон Рудаков отмечает, что статья ч. 1.1 ст. 212 УК – тяжкая, поэтому в случае, если приговор вступит в законную силу, осужденный сможет стать кандидатом только после истечения 10 лет с момента снятия или погашения своей судимости. Последние крупные выборы, в которых принимал участие Платошкин, – это довыборы в Госдуму по одномандатному округу в Хабаровском крае, на которых он выдвинулся от КПРФ и набрал 24,5% и занял 2-е место (победил кандидат от ЛДПР, близкий к тогдашнему губернатору региона Сергею Фургалу, Иван Пиляев). Платошкин после суда подчеркнул, что вынесенное решение считает неправосудным и будет добиваться его отмены, в том числе из-за процессуальных нарушений на заседаниях. Он намерен продолжать политическую деятельность, но не уточнил, каким именно образом.

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По мнению директора Amnesty International в России Натальи Звягиной, Платошкина преследуют исключительно за его критику действий власти. Она отметила, что судебное решение по ст. 207.1 УК основано на рапортах региональных минздравов и никакой иной информации для оценки речей Платошкина судья не использовала. То есть «у защиты не было полноценной возможности оспорить обвинения по сути, рассмотреть каждый тезис со всех сторон», считает она.

В подготовке статьи участвовала Варвара Григорьева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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