Левый политик Николай Платошкин приговорен к условному сроку лишения свободы

Левый политик Николай Платошкин приговорен к условному сроку лишения свободыЕму могут запретить участвовать в выборах
Гагаринский суд Москвы 19 мая признал сотрудничавшего с КПРФ политика Николая Платошкина виновным в склонении граждан к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК) и публичном распространении заведомо ложной информации (ст. 207.1 УК). Ему назначен пятилетний срок лишения свободы (условно) и штраф 700 000 руб. Изначально сторона обвинения требовала приговорить его к шестилетнему лишению свободы и штрафу в 500 000 руб.
Согласно решению судьи Ольги Арбузовой политик намеренно создал в 2019 г. движение «За новый социализм», чтобы сменить власть в стране, используя, в частности, массовые беспорядки.
С этой целью он также создал свои каналы в социальных сетях, включая YouTube-канал (у него 600 000 подписчиков), на котором велись трансляции с его выступлениями, через которые Платошкин якобы призывал граждан участвовать в массовых акциях и бороться с властями. Судья говорила, что формально Платошкин призывал к разрешенным и мирным манифестациям, но в реальности хотел дестабилизировать ситуацию в стране, что привело бы к насильственной смене режима.
Кроме того, судья Арбузова признала Платошкина виновным в распространении фейков о коронавирусе – в частности, ложными признаны его слова о тяжелом состоянии медицины и провалах властей по ограничению распространения COVID-19. Политик распространял эти сведения для «создания напряженности в обществе», что в конечном итоге также могло привести к смене власти.
Платошкин в ходе суда утверждал, что не является владельцем или модератором названных его именем соцсетей и не является руководителем незарегистрированного движения «За новый социализм». Он подчеркивал, что все его высказывания были основаны на его убеждениях, а его выступления не являются незаконными или ложными, так как в противном случае эти ролики были бы давно удалены. Все эксперты-лингвисты, отмечал адвокат Александр Обозов, не нашли в словах политика состава преступления.
«День выборов» – это не игра
Театр «Квартет И» отстоял авторские права на фильм «День выборов», следует из переписки гендиректора театра Сергея Петрейкова с сетью по организации квестов «Клаустрофобия» (с перепиской ознакомились «Ведомости»). 26 апреля Петрейков обвинил «Клаустрофобию» в нарушении авторских прав, поскольку одна из игр была создана по мотивам «Дня выборов» – комедийного фильма о губернаторской кампании в середине 2000-х – и имела идентичное название. «Квартет И» потребовал удалить упоминания квеста «День выборов» с сайта «Клаустрофобии», пообещав в случае отказа обратиться в суд с требованием о компенсации в размере 5 млн руб. и иных расходов. Компания удалила название игры с сайта и обратилась к организатору квеста, который «незамедлительно прекратил нарушение» авторских прав, сказано в ответе гендиректора «Клаустрофобии» Владимира Жиганова в адрес Петрейкова.
Поддержать Платошкина на заседаниях суда, которые проходили 18 и 19 мая, по подсчетам корреспондента «Ведомостей», приехало около 200 человек из разных регионов России. После выхода Платошкина из здания суда его сторонники скандировали «Победа!». Правда, условный, а не реальный срок – это лишь частичная победа для активного политика.
Политюрист Антон Рудаков отмечает, что статья ч. 1.1 ст. 212 УК – тяжкая, поэтому в случае, если приговор вступит в законную силу, осужденный сможет стать кандидатом только после истечения 10 лет с момента снятия или погашения своей судимости. Последние крупные выборы, в которых принимал участие Платошкин, – это довыборы в Госдуму по одномандатному округу в Хабаровском крае, на которых он выдвинулся от КПРФ и набрал 24,5% и занял 2-е место (победил кандидат от ЛДПР, близкий к тогдашнему губернатору региона Сергею Фургалу, Иван Пиляев). Платошкин после суда подчеркнул, что вынесенное решение считает неправосудным и будет добиваться его отмены, в том числе из-за процессуальных нарушений на заседаниях. Он намерен продолжать политическую деятельность, но не уточнил, каким именно образом.
По мнению директора Amnesty International в России Натальи Звягиной, Платошкина преследуют исключительно за его критику действий власти. Она отметила, что судебное решение по ст. 207.1 УК основано на рапортах региональных минздравов и никакой иной информации для оценки речей Платошкина судья не использовала. То есть «у защиты не было полноценной возможности оспорить обвинения по сути, рассмотреть каждый тезис со всех сторон», считает она.
В подготовке статьи участвовала Варвара Григорьева