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«Единая Россия» поменяет представителей крупных регионов в Госдуме

Сильнее всего ротация может пройти в столичном регионе
Анна Нараева Варвара Григорьева
Геннадий Онищенко решил не участвовать в праймериз «Единой России» и не станет бороться за депутатский мандат /Андрей Гордеев / Ведомости

Фракция «Единой России» в Госдуме заметно обновится. На праймериз по отбору кандидатов в Госдуму следующего созыва не заявилось 88 действующих депутатов из 336. Самая серьезная ротация может произойти среди депутатов, представляющих Москву и Подмосковье. Сейчас от этих регионов в нижней палате работает 18 и 15 депутатов от «Единой России» соответственно. Согласно данным на сайте праймериз «Единой России», 12 из этих 33 депутатов, представляющих Москву и Московскую область, не подали документы на участие в предварительном голосовании.

В новом составе Думы от правящей партии не собираются продолжать свою работу депутаты от Москвы Любовь Духанина, Антон Жарков, Татьяна Кривенко, Вячеслав Лысаков, Геннадий Онищенко и Елена Панина. Жарков 14 мая объявил в своем Facebook о том, что не будет баллотироваться в Госдуму, но продолжит работу в столице. Онищенко, Панина и Духанина не захотели комментировать свой уход. Духанина отметила, что у нее «планы на другую деятельность». Лысаков пояснил, что его «пути с партией разошлись» и избраться в новый созыв «не дадут шанса». «Обидно, что округ [наверняка] достанется человеку, который там даже не появится после выборов», – добавил депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных