«Единая Россия» поменяет представителей крупных регионов в Госдуме

В новом составе Думы от правящей партии не собираются продолжать свою работу депутаты от Москвы Любовь Духанина, Антон Жарков, Татьяна Кривенко, Вячеслав Лысаков, Геннадий Онищенко и Елена Панина. Жарков 14 мая объявил в своем Facebook о том, что не будет баллотироваться в Госдуму, но продолжит работу в столице. Онищенко, Панина и Духанина не захотели комментировать свой уход. Духанина отметила, что у нее «планы на другую деятельность». Лысаков пояснил, что его «пути с партией разошлись» и избраться в новый созыв «не дадут шанса». «Обидно, что округ [наверняка] достанется человеку, который там даже не появится после выборов», – добавил депутат.