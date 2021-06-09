Китай грозит масштабными ответными санкциями против Запада

Китай намерен принять меры на законодательном уровне в ответ на санкции, введенные США и другими западными странами. Об этом 8 июня сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. По его словам, «отдельные страны Запада под различными предлогами пытаются оклеветать Китай и оказать на него давление» и в этих условиях Пекин будет защищать свои национальные интересы. Поэтому, как утверждает представитель китайского МИДа, «законопроект о контрмерах» уже внесен на рассмотрение в постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), исполняющий роль парламента КНР.