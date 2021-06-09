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Китай грозит масштабными ответными санкциями против Запада

Они могут коснуться уже не компаний, а стран
Глеб Мишутин
Более всего Китай недоволен попытками западного вмешательства в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района /Mark RALSTON / AFP

Китай намерен принять меры на законодательном уровне в ответ на санкции, введенные США и другими западными странами. Об этом 8 июня сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. По его словам, «отдельные страны Запада под различными предлогами пытаются оклеветать Китай и оказать на него давление» и в этих условиях Пекин будет защищать свои национальные интересы. Поэтому, как утверждает представитель китайского МИДа, «законопроект о контрмерах» уже внесен на рассмотрение в постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), исполняющий роль парламента КНР.

Содержание законопроекта не раскрывается. Как пишет китайское государственное издание Global Times (GT), документ должен пройти три чтения в парламенте. Но если народные представители удовлетворены законопроектом, количество чтений может быть сокращено до двух. Сейчас «законопроект о контрмерах» отправился на второе чтение, а значит, уже скоро он может быть вынесен на голосование, подчеркивает GT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных