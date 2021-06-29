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Володин хочет оставить новому руководству Госдумы готовые к рассмотрению законопроекты

Для этого совет палаты соберется на внеочередное заседание в день прямой линии Владимира Путина
Максим Иванов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин соберет коллег, чтобы оставить в наследство новому руководству палаты готовые к рассмотрению законопроекты /ТАСС

Уже после весенней сессии Госдумы ее спикер Вячеслав Володин решил собрать Совет нижней палаты парламента. Заседание Совета, который решает все оргвопросы Думы, назначено на 10.00 30 июня – то есть перед началом прямой линии президента России Владимира Путина. Володин объяснил внеочердной созыв Совета необходиомостью сделать так, чтобы «законотворческий процесс не стоял на месте», поскольку с последнего пленарного заседания 17 июня в Госдуму поступило, по его подсчетам, более 40 законопроектов (в электронной базе палаты зарегистрировано 23). Поступившие в Госдуму законопроекты, по его словам, нужно направить «в рассылку».

Направление законопроекта в рассылку для получения отзывов – это стандартная процедура. Инициативы, которые касаются вопросов совместного ведения Москвы и регионов (перечислены в ст. 72 Конституции), Госдума может рассматривать только после рассылки: на это уходит не менее месяца. Решение Володина не столь стандартно: Совет Думы как правило не принимает подобных решений после окончания сессии. Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сказала «Ведомостям», что находится в своем регионе и не знает повестки Совета, отказавшись от подробных комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных