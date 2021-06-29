Володин хочет оставить новому руководству Госдумы готовые к рассмотрению законопроекты

Володин хочет оставить новому руководству Госдумы готовые к рассмотрению законопроектыДля этого совет палаты соберется на внеочередное заседание в день прямой линии Владимира Путина
Уже после весенней сессии Госдумы ее спикер Вячеслав Володин решил собрать Совет нижней палаты парламента. Заседание Совета, который решает все оргвопросы Думы, назначено на 10.00 30 июня – то есть перед началом прямой линии президента России Владимира Путина. Володин объяснил внеочердной созыв Совета необходиомостью сделать так, чтобы «законотворческий процесс не стоял на месте», поскольку с последнего пленарного заседания 17 июня в Госдуму поступило, по его подсчетам, более 40 законопроектов (в электронной базе палаты зарегистрировано 23). Поступившие в Госдуму законопроекты, по его словам, нужно направить «в рассылку».
Направление законопроекта в рассылку для получения отзывов – это стандартная процедура. Инициативы, которые касаются вопросов совместного ведения Москвы и регионов (перечислены в ст. 72 Конституции), Госдума может рассматривать только после рассылки: на это уходит не менее месяца. Решение Володина не столь стандартно: Совет Думы как правило не принимает подобных решений после окончания сессии. Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сказала «Ведомостям», что находится в своем регионе и не знает повестки Совета, отказавшись от подробных комментариев.