Володин хочет оставить новому руководству Госдумы готовые к рассмотрению законопроекты

Направление законопроекта в рассылку для получения отзывов – это стандартная процедура. Инициативы, которые касаются вопросов совместного ведения Москвы и регионов (перечислены в ст. 72 Конституции), Госдума может рассматривать только после рассылки: на это уходит не менее месяца. Решение Володина не столь стандартно: Совет Думы как правило не принимает подобных решений после окончания сессии. Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сказала «Ведомостям», что находится в своем регионе и не знает повестки Совета, отказавшись от подробных комментариев.