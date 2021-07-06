Преференции при госзакупках способствуют конверсии

Согласно заявлению директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева во время встречи с президентом России 7 июня 2021 г., объем поставок вооружений и военной техники (ВиВТ) на экспорт в 2020 г. составил более $15 млрд. Объем закупок, ремонта и разработок ВиВТ по гособоронзаказу со стороны Минобороны в 2020 г. составил примерно 1,2 трлн руб., или $16,7 млрд по среднегодовому курсу доллара в 2020 г. Таким образом, доля выпуска гражданской продукции могла составить исходя из слов Борисова порядка $11 млрд, или приблизительно 800 млрд руб. По словам источника, близкого к руководству госкорпорации «Ростех», эти расчеты примерно отражают действительность.