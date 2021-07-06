Преференции при госзакупках способствуют конверсии

Преференции при госзакупках способствуют конверсииОборонные предприятия планируют участвовать в крупнейших инфраструктурных проектах
Пик заказов в рамках госпрограммы развития вооружений пройден, конкуренция на внешних рынках вооружения носит жесткий характер, поэтому у оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нет иного пути, кроме освоения гражданского рынка. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным, посвященной развитию и диверсификации оборонной отрасли, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в 2020 г. доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 25,6% против 24,1% годом ранее. При этом поставленные поручениями президента ориентиры составляют 30% невоенной продукции в 2025 г. и 50% в 2030 г.
Согласно заявлению директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева во время встречи с президентом России 7 июня 2021 г., объем поставок вооружений и военной техники (ВиВТ) на экспорт в 2020 г. составил более $15 млрд. Объем закупок, ремонта и разработок ВиВТ по гособоронзаказу со стороны Минобороны в 2020 г. составил примерно 1,2 трлн руб., или $16,7 млрд по среднегодовому курсу доллара в 2020 г. Таким образом, доля выпуска гражданской продукции могла составить исходя из слов Борисова порядка $11 млрд, или приблизительно 800 млрд руб. По словам источника, близкого к руководству госкорпорации «Ростех», эти расчеты примерно отражают действительность.