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Преференции при госзакупках способствуют конверсии

Оборонные предприятия планируют участвовать в крупнейших инфраструктурных проектах
Алексей Никольский Ксения Потаева
По словам Борисова, положительная динамика стала возможна благодаря прошлогодним поправкам в законодательство о госзакупках /Сергей Ильин / ТАСС

Пик заказов в рамках госпрограммы развития вооружений пройден, конкуренция на внешних рынках вооружения носит жесткий характер, поэтому у оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нет иного пути, кроме освоения гражданского рынка. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным, посвященной развитию и диверсификации оборонной отрасли, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в 2020 г. доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 25,6% против 24,1% годом ранее. При этом поставленные поручениями президента ориентиры составляют 30% невоенной продукции в 2025 г. и 50% в 2030 г.

Согласно заявлению директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева во время встречи с президентом России 7 июня 2021 г., объем поставок вооружений и военной техники (ВиВТ) на экспорт в 2020 г. составил более $15 млрд. Объем закупок, ремонта и разработок ВиВТ по гособоронзаказу со стороны Минобороны в 2020 г. составил примерно 1,2 трлн руб., или $16,7 млрд по среднегодовому курсу доллара в 2020 г. Таким образом, доля выпуска гражданской продукции могла составить исходя из слов Борисова порядка $11 млрд, или приблизительно 800 млрд руб. По словам источника, близкого к руководству госкорпорации «Ростех», эти расчеты примерно отражают действительность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных