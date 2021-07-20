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ФСБ готовит перечень опасных для передачи иностранцам сведений в области обороны и космоса

За их распространение можно стать иностранным агентом
Алексей Никольский
ФСБ / ТАСС

На сайте для обсуждения проектов нормативных актов regulation.ru 19 июля опубликован проект приказа директора ФСБ, содержащий специальный перечень несекретных сведений. Сбор этой информации в интересах иностранных граждан и организаций может стать основанием для признания лица, вне зависимости от его гражданства, иностранным агентом.

В конце 2020 г. Госдума приняла пакет законов, один из которых предусматривает возможность признания физических лиц иностранными агентами, напоминает юрист Анастасия Буракова. Одна из «опций» для признания гражданина таковым – подозрение в сборе сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности России. Перечень таких сведений должна определить ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных