ФСБ готовит перечень опасных для передачи иностранцам сведений в области обороны и космоса

ФСБ готовит перечень опасных для передачи иностранцам сведений в области обороны и космосаЗа их распространение можно стать иностранным агентом
На сайте для обсуждения проектов нормативных актов regulation.ru 19 июля опубликован проект приказа директора ФСБ, содержащий специальный перечень несекретных сведений. Сбор этой информации в интересах иностранных граждан и организаций может стать основанием для признания лица, вне зависимости от его гражданства, иностранным агентом.
В конце 2020 г. Госдума приняла пакет законов, один из которых предусматривает возможность признания физических лиц иностранными агентами, напоминает юрист Анастасия Буракова. Одна из «опций» для признания гражданина таковым – подозрение в сборе сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности России. Перечень таких сведений должна определить ФСБ.