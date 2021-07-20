ФСБ готовит перечень опасных для передачи иностранцам сведений в области обороны и космоса

В конце 2020 г. Госдума приняла пакет законов, один из которых предусматривает возможность признания физических лиц иностранными агентами, напоминает юрист Анастасия Буракова. Одна из «опций» для признания гражданина таковым – подозрение в сборе сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности России. Перечень таких сведений должна определить ФСБ.