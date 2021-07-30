«Справедливая Россия» и КПРФ столкнулись в Сталинграде

Справороссы эксплуатируют старые идеи коммунистов и хотят оттянуть избирателей партии, заявил «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. В 2013 г. КПРФ в честь 70-летия Сталинградской битвы собрала более 100 000 голосов в поддержку переименования города и передала их в администрацию президента. В том же году гордума Волгограда по инициативе «Единой России» приняла поправки, согласно которым город восемь дней в году именуется Сталинградом наряду с обычным названием, в том числе 9 мая, 22 июня, 19 ноября (начало перелома в Сталинградской битве) и др. В 2015 г. законопроект КПРФ о переименовании города Госдума отклонила, сославшись на то, что это вопрос регионального значения.