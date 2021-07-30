«Справедливая Россия» и КПРФ столкнулись в Сталинграде

«Справедливая Россия» и КПРФ столкнулись в СталинградеПереименования города хотят 68% россиян, показывают данные предвыборного опроса справороссов
Более 68% россиян выступают за возвращение Волгограду названия Сталинград (город носил это имя с 1925 по 1961 г.), 28% процентов хотят сохранить нынешнее название, а 4% выступили за иное название. Таковы первые данные всероссийского опроса, который организовала «Справедливая Россия» в свою предвыборную кампанию. Он проводится с 23 июля при помощи мобильных пикетов, которые развернуты в 19 регионах страны. Людям предлагается выбрать из двух названий города – нынешнего или прежнего – или предложить свой вариант.
Меньше нравится идея смены названия города на Сталинград самим волгоградцам. Там 48% опрошенных выступают за смену названия и 49% против, следует из данных справороссов. Пока в городе опрошено около 6000 человек, в целом по стране – около 28 000.
Скептическое отношение жителей самого Волгограда к смене названия замруководителя центрального аппарата «Справедливой России» Николай Новичков объяснил их «общим инерционным настроем». Переименование Волгограда в Сталинград – это заявка на сверхрывок в XXI в., на строительство нового социализма, утверждал сопредседатель партии Захар Прилепин при запуске опроса 23 июля. Этот опрос, уточнил представитель пресс-службы Прилепина, планируется проводить вплоть до сентябрьских выборов в Госдуму. После этого в партии обещают внести в Госдуму законопроект о переименовании города в Сталинград.
Справороссы эксплуатируют старые идеи коммунистов и хотят оттянуть избирателей партии, заявил «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. В 2013 г. КПРФ в честь 70-летия Сталинградской битвы собрала более 100 000 голосов в поддержку переименования города и передала их в администрацию президента. В том же году гордума Волгограда по инициативе «Единой России» приняла поправки, согласно которым город восемь дней в году именуется Сталинградом наряду с обычным названием, в том числе 9 мая, 22 июня, 19 ноября (начало перелома в Сталинградской битве) и др. В 2015 г. законопроект КПРФ о переименовании города Госдума отклонила, сославшись на то, что это вопрос регионального значения.
Опрос справороссов – это скорее пиар-акция, говорит социолог Денис Волков, во время избирательной кампании с использованием элементов агитации нельзя провести методологически корректный опрос. Кроме того, выборка происходит случайным образом – из людей на улице, хотя это и довольно популярная тактика среди политиков в предвыборный период, отмечает Волков. Она используется, чтобы воодушевить часть своей целевой аудитории, добавляет он.
В общероссийской повестке вопрос переименования Волгограда нельзя считать актуальным, замечает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, намного более существенными для людей являются сейчас медицинские, социальные и экономические проблемы. Вряд ли даже сторонники переименования из числа жителей Волгограда ставят этот вопрос выше перечисленных, говорит он. Вбрасывание идеи о возвращении городу его старого имени – политтехнологический прием, применяемый в целях повышения известности партии или кандидата-инициатора перед выборами, отмечает эксперт. Известность авторов опроса вне зависимости от исхода в глазах граждан должна в результате возрасти, считает Федоров.
ВЦИОМ в последний раз проводил публичный опрос на эту тему в 2005 г. Тогда 60,9% респондентов заявили, что выступают за сохранение нынешнего названия города, 23,4% сообщили о поддержке переименования его в Сталинград, около 15% затруднились ответить на этот вопрос.