Партии распределились по местам в бюллетене

К тому же многие числа для российского избирателя имеют важное значение и партии будут обыгрывать во время агитационной кампании свои номера в бюллетене, говорит Калачев. КПРФ с № 1, по мнению Калачева, могут теперь подчеркивать, что даже на нумерологическом уровне они являются первыми, главной оппозицией власти. «Единая Россия» же может ссылаться на то, что № 5 отсылает к высшей оценке, которую кандидаты получают за проделанную работу, считает Калачев. Кроме того, в общефедеральной части списка кандидатов «Единой России» пять человек. «Яблоко» также получило выгодный № 7, сказал Калачев, он может означать стабильность, качество и целостность: «Семь раз отмерь – один раз отрежь».