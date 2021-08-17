Партии распределились по местам в бюллетене

Партии распределились по местам в бюллетенеПервое заняла КПРФ, а последнее – Партия пенсионеров
16 августа в Центризбиркоме (ЦИК) была проведена жеребьевка, по итогам которой определились порядковые номера 14 партий в бюллетене на выборах в Госдуму. По итогам этой процедуры 1-е место досталось КПРФ, 2-е – партии «Зеленые», а 3-е – ЛДПР. На 4-м месте оказались «Новые люди», впервые участвующие в кампании, на 5-м – «Единая Россия» (см. врез). Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, но в конечном счете итоги голосования будут зависеть от работы, которую проведут кандидаты в ходе кампании.
Некоторый символизм в результатах жеребьевки все же есть и он оказывает влияние на избирателей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Четыре парламентские партии занимают места в первой половине бюллетеня, что действительно может помочь им в получении дополнительных голосов, отмечает политолог Константин Калачев. Большинство граждан при взгляде на бюллетень смотрят на первую пятерку партий, говорит политтехнолог Илья Паймушкин: это работает и на выборах депутатов Госдумы, и на выборах другого уровня. Партии из самого конца списка, в частности занимающая № 14 Партия пенсионеров, также могут получить свои голоса, поскольку некоторые избиратели «читают наискосок», считает Паймушкин.
Как партии расположились в бюллетене
1. КПРФ
2. «Зеленые»
3. ЛДПР
4. «Новые люди»
5. «Единая Россия»
6. «Справедливая Россия»
7. «Яблоко»
8. Партия роста
9. Партия свободы и справедливости
10. «Коммунисты России»
11. «Гражданская платформа»
12. «Зеленая альтернатива»
13. «Родина»
14. Партия пенсионеров за социальную справедливость
К тому же многие числа для российского избирателя имеют важное значение и партии будут обыгрывать во время агитационной кампании свои номера в бюллетене, говорит Калачев. КПРФ с № 1, по мнению Калачева, могут теперь подчеркивать, что даже на нумерологическом уровне они являются первыми, главной оппозицией власти. «Единая Россия» же может ссылаться на то, что № 5 отсылает к высшей оценке, которую кандидаты получают за проделанную работу, считает Калачев. Кроме того, в общефедеральной части списка кандидатов «Единой России» пять человек. «Яблоко» также получило выгодный № 7, сказал Калачев, он может означать стабильность, качество и целостность: «Семь раз отмерь – один раз отрежь».
Система жеребьевки на федеральных выборах относительно прозрачная в том числе потому, что к ней приковано больше внимания, чем в регионах, говорит электоральный эксперт Андрей Бузин.