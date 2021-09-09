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Как гвинейский спецназ встряхнул алюминиевый рынок

И как Мамади Думбуя собирается управлять «маленькой и очень бедной страной»
Софья Корепанова
CELLOU BINANI / AFP

Мало кто из российских СМИ не процитировал прогноз основателя UC Rusal Олега Дерипаски, что из-за случившегося 5 сентября в Гвинее путча «рынок алюминия может серьезно встряхнуть», поскольку 20% мирового производства алюминия использует бокситы «из этой маленькой и очень бедной страны». У самой UC Rusal на Гвинею приходится порядка 40% добычи бокситов компании (данные отчета UC Rusal за 2020 г.), там у компании находится боксито-глиноземный комплекс Friguia. А у Китая на гвинейские бокситы приходится половина импорта этого сырья, сообщает Bloomberg. И хотя новостей о перебоях с поставками на момент подписания номера в печать не поступало, рынок нервно отреагировал на смену власти в «маленькой и очень бедной» африканской стране.

6 сентября акции UC Rusal отреагировали на рост цен на алюминий. На Гонконгской бирже котировки выросли до $6,97 с $6,09 на закрытии предыдущих торгов (в пятницу, 3 сентября), на Московской бирже начали расти чуть позже, но и там 8 сентября давали 66,75 руб. за акцию, тогда как 6 сентября – 61,575 руб.

Цены на алюминий выросли до максимума с мая 2011 г., на LME цена трехмесячного фьючерса на алюминий 8 сентября достигла $2759 за 1 т.

Виновник беспокойства на рынке – бывший капрал иностранного легиона, а в последние годы командир гвинейского спецназа полковник Мамади Думбуя, возглавивший государственный переворот в Гвинее.

Возвращение капрала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных