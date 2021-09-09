Как гвинейский спецназ встряхнул алюминиевый рынок

Мало кто из российских СМИ не процитировал прогноз основателя UC Rusal Олега Дерипаски, что из-за случившегося 5 сентября в Гвинее путча «рынок алюминия может серьезно встряхнуть», поскольку 20% мирового производства алюминия использует бокситы «из этой маленькой и очень бедной страны». У самой UC Rusal на Гвинею приходится порядка 40% добычи бокситов компании (данные отчета UC Rusal за 2020 г.), там у компании находится боксито-глиноземный комплекс Friguia. А у Китая на гвинейские бокситы приходится половина импорта этого сырья, сообщает Bloomberg. И хотя новостей о перебоях с поставками на момент подписания номера в печать не поступало, рынок нервно отреагировал на смену власти в «маленькой и очень бедной» африканской стране.