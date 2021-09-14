Владимир Путин пропустит очное участие в крупных мероприятиях ОДКБ и ШОС

Владимир Путин пропустит очное участие в крупных мероприятиях ОДКБ и ШОСНо октябрьские мероприятия, включая открытие нового созыва Госдумы, пока в планах президента
14 сентября президент Владимир Путин лично объявил, что уходит на режим самоизоляции из-за случаев COVID-19 в его окружении. Первое сообщение об этом появилось утром на сайте Кремля после телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин уведомил его, что из-за выявленных случаев ковида в режиме видеоконференции примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС. Эти мероприятия пройдут 15–17 сентября в Душанбе.
Накануне, 13 сентября, на встрече с параолимпийцами президент упомянул, что ему, возможно, «скоро на карантин придется», поскольку вокруг болеет много людей. Более подробно о самоизоляции Путин рассказал уже 14 сентября на совещании с правительством и лидерами списка «Единой России» на выборах в Госдуму.
По словам президента, он не едет в Таджикистан из-за того, что в его самом близком окружении заболели несколько человек: «И один из этих сотрудников – человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры [антител] упали, но он вакцинировался. Судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации он заболел. Я накануне общался с ним очень близко целый день». Как отметил Путин, получится эксперимент, как на практике сработает «Спутник V», которым он вакцинирован: «Титры у меня достаточно высокие, посмотрим, как это будет выглядеть в жизни. Надеюсь, что все будет так, как и должно быть, и «Спутник V» реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от ковида».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у президента отрицательный тест на коронавирус. В ближайшее время помимо ОДКБ и ШОС будут и другие мероприятия, в которых Путин обычно принимает очное участие, к примеру голосование на выборах депутатов Госдумы (пройдет 17–19 сентября). Песков сказал журналистам, что пока неизвестно, каким образом президент будет голосовать – очно или дистанционно. «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда Общественной палаты Москвы, руководителя столичного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова ранее писал 14 сентября, что Путин не будет голосовать онлайн.
Песков сказал «Ведомостям», что длительность самоизоляции президента будет зависеть от рекомендаций специалистов. «Точного срока нет»,– добавил он. Что касается более поздних событий (15 октября Путин должен посетить саммит СНГ в Минске, а до 19 октября он может принять участие в первом заседании Госдумы нового созыва), то это «пока в планах есть», ответил Песков на вопрос «Ведомостей» о планах президента лично посетить эти мероприятия.
Совещание с единороссами и членами правительства Путин провел по видео-конференц-связи. Президенту доложили, как идет реализация его предложений из послания Федеральному собранию и на съезде «Единой России». Министр обороны Сергей Шойгу (первый номер в списке) отчитался, что единовременные выплаты по 15 000 руб. военным и военным курсантам уже произведены, а также по 10 000 руб. было выплачено военным пенсионерам. Руководитель «Сириуса» Елена Шмелева (четвертое место в списке) сообщила о необходимости реализации проекта капитального ремонта – уже в 2022 г. нужно отремонтировать 1500 из 7300 школ, которые должны быть восстановлены до конца 2026 г.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил на встрече с Путиным, что после выборов в ходе подготовки бюджета необходимо, чтобы положения программы партии получили финансовую поддержку и были реализованы. 11 сентября был опубликован перечень поручений президента по итогам второго этапа XX съезда «Единой России», который прошел в августе. Среди поручений – предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022 и 2023 гг. денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции; выделить в 2022 г. 45 млрд руб. на реализацию программ ликвидации аварийного жилья; выделить средства на модернизацию объектов «Почты России» в сельской местности. Также президент поручил самой «Единой России» оказать содействие правительству в разработке программ занятости молодежи.