Владимир Путин пропустит очное участие в крупных мероприятиях ОДКБ и ШОС

По словам президента, он не едет в Таджикистан из-за того, что в его самом близком окружении заболели несколько человек: «И один из этих сотрудников – человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры [антител] упали, но он вакцинировался. Судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации он заболел. Я накануне общался с ним очень близко целый день». Как отметил Путин, получится эксперимент, как на практике сработает «Спутник V», которым он вакцинирован: «Титры у меня достаточно высокие, посмотрим, как это будет выглядеть в жизни. Надеюсь, что все будет так, как и должно быть, и «Спутник V» реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от ковида».