Региональных депутатов предлагают оставлять на удаленке только при режиме ЧС

Одна из поправок, говорит он, должна предусмотреть возможность «альтернативного способа получения согласия региона на принятие законопроекта Госдумой». Сейчас, чтобы отправить в Госдуму отзыв на законопроект, заксобранию нужно собрать на заседание всех депутатов, но не все успевают это сделать. Лучше доверить это, к примеру, президиуму или профильному комитету заксобрания, говорит Диденко. Только так можно успеть соблюсти новые требования, которые обяжут отправлять отзывы на законопроекты в течение 15, а не 30 дней.