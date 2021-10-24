Региональных депутатов предлагают оставлять на удаленке только при режиме ЧС

Региональных депутатов предлагают оставлять на удаленке только при режиме ЧСКо второму чтению закон о принципах организации публичной власти будет дорабатываться
Ко второму чтению проекта закона «Об общих принципах организации публичной власти» депутаты предлагают скорректировать работу законодательных собраний. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению (МСУ) Алексей Диденко.
Одна из поправок, говорит он, должна предусмотреть возможность «альтернативного способа получения согласия региона на принятие законопроекта Госдумой». Сейчас, чтобы отправить в Госдуму отзыв на законопроект, заксобранию нужно собрать на заседание всех депутатов, но не все успевают это сделать. Лучше доверить это, к примеру, президиуму или профильному комитету заксобрания, говорит Диденко. Только так можно успеть соблюсти новые требования, которые обяжут отправлять отзывы на законопроекты в течение 15, а не 30 дней.