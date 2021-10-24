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Региональных депутатов предлагают оставлять на удаленке только при режиме ЧС

Ко второму чтению закон о принципах организации публичной власти будет дорабатываться
Максим Иванов Анна Киселева
Депутаты в регионах начали переходить на удаленку до того, как их право на дистанционную работу и ее условия прописали в законе / Алексей Куденко / РИА Новости

Ко второму чтению проекта закона «Об общих принципах организации публичной власти» депутаты предлагают скорректировать работу законодательных собраний. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению (МСУ) Алексей Диденко.

Одна из поправок, говорит он, должна предусмотреть возможность «альтернативного способа получения согласия региона на принятие законопроекта Госдумой». Сейчас, чтобы отправить в Госдуму отзыв на законопроект, заксобранию нужно собрать на заседание всех депутатов, но не все успевают это сделать. Лучше доверить это, к примеру, президиуму или профильному комитету заксобрания, говорит Диденко. Только так можно успеть соблюсти новые требования, которые обяжут отправлять отзывы на законопроекты в течение 15, а не 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных