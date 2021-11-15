Министерство обороны подготовило проект приказа о служебной тайне

Служебной тайной в перечне считается практически любая информация о работе Минобороны, сгруппированная в соответствии с его структурой, – от информации, которая касается пишущих доктрины и изучающих зарубежные армии аналитиков до закупок военных медиков. Служебной тайной будут «сведения, раскрывающие результаты ежедневного мониторинга военно-политической обстановки в мире», о подготовке новых военных доктрин и уставов, о реализации указов президента в сфере обороны. Кроме того, такой тайной станут практически все сведения о дислокации и оргштатной структуре войск (за исключением секретных воинских частей – за разглашение сведений о них положена уголовная ответственность).