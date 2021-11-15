Министерство обороны подготовило проект приказа о служебной тайне

Министерство обороны подготовило проект приказа о служебной тайнеЗа разглашение этих сведений военные будут нести административную ответственность
Министерство обороны опубликовало на сайте нормативных правовых актов проект приказа, который содержит перечень сведений, составляющих служебную тайну, из 813 пунктов.
Ввести этот новый вид тайны, который не является государственной, Минобороны предложило летом 2020 г., а год спустя Госдума приняла поправки в законодательство. Таким образом, сейчас Минобороны подготовило проект подзаконного акта, который необходим для исполнения закона, говорит источник, близкий к Минобороны.
Фактически этот новый термин заменит гриф «для служебного пользования» – несекретные сведения, разглашение которых нежелательно, но наказывать военных по закону за их разглашение ранее было нельзя. Ранее понятие служебной тайны в своей сфере сформулировали ФСБ, ФСО, СВР, Главная военная прокуратура, Главное военно-следственное управление СКР и Росгвардия.
За разглашение служебной тайны наступает административная, а не уголовная ответственность – штраф до 50 000 руб. или дисквалификация до трех лет согласно ст. 13.14 КоАП.
Служебной тайной в перечне считается практически любая информация о работе Минобороны, сгруппированная в соответствии с его структурой, – от информации, которая касается пишущих доктрины и изучающих зарубежные армии аналитиков до закупок военных медиков. Служебной тайной будут «сведения, раскрывающие результаты ежедневного мониторинга военно-политической обстановки в мире», о подготовке новых военных доктрин и уставов, о реализации указов президента в сфере обороны. Кроме того, такой тайной станут практически все сведения о дислокации и оргштатной структуре войск (за исключением секретных воинских частей – за разглашение сведений о них положена уголовная ответственность).
Сотни пунктов посвящено сведениям о технической оснащенности армии и ее боеготовности. Тайными являются и мероприятия по охране гостайны. Закрываются все сведения о закупках по гособоронзаказу, а также большой массив геодезической и другой геопространственной информации. Служебной тайной станут и сведения о результатах расследования авиакатастроф военных самолетов. Наконец, служебной тайной станут «сведения, раскрывающие материалы проведенных разбирательств по произошедшим преступлениям и происшествиям, а также материалы разбирательств по фактам гибели военнослужащих».