Задержанного вице-губернатора Владимирской области отстранят от работы

Задержанного вице-губернатора Владимирской области отстранят от работыБывший заместитель Владимира Сипягина продержался на посту полгода
Управление Следственного комитета (СК) по Владимирской области возбудило уголовное дело о предполагаемой взятке в размере 600 000 руб. в отношении врио заместителя губернатора Григория Вишневского и намерено просить суд о его аресте. Дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Федерации, взятки в крупном размере). По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2021 г. Вишневский получил от руководителя одной из фирм 600 000 руб. за «общее покровительство» – он пообещал помочь предотвратить «негативные последствия» по одному из госконтрактов в курируемой сфере и содействовать заключению новых договоров.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», близких к региональной администрации, поводом для ареста могли стать договоренности с руководителем подрядной организации, которая занималась строительством школы в Коврове. В администрации Владимирской области Вишневский отвечал за работу департаментов образования, культуры, спорта, молодежной политики и госинспекции по охране объектов культурного наследия. Вишневский пришел на работу в регион в марте 2021 г., когда этим регионом руководил представитель ЛДПР Владимир Сипягин.
Сипягин избрался губернатором в 2018 г. во втором туре, победив единоросса Светлану Орлову, а на выборах депутатов Госдумы 2021 г. вошел в список кандидатов от ЛДПР и взял мандат, подписав заявление о сложении полномочий главы региона. Формально он объяснил свою отставку тем, что решил: он принесет больше пользы «на федеральном уровне», т. е. на Охотном Ряду. Как депутат Сипягин себя, правда, пока не сильно проявил: он не внес ни одного законопроекта и не выступал на заседании палаты. Ему на смену в качестве губернатора Владимирской области, как писали «Ведомости», был назначен единоросс Александр Авдеев: сейчас и он, и остальное руководство региона работают с приставкой «врио».
Вишневский уже отстранен от работы, заявил 16 ноября Авдеев: «Поставит точку суд, но кадровые решения, безусловно, последуют гораздо раньше. Документы поступят из следственных органов в администрацию, и будет принято решение». Совместно с СК расследование ведут сотрудники ФСБ, сообщило следствие. По словам собеседника «Ведомостей», близкого к руководству Владимирской области, арест Вишневского – это продолжение расчистки региона от «наследия экс-губернатора».
Задержание Вишневского положительно скажется на имидже Авдеева и управляемости регионом, поскольку некоторые кадры достались ему в наследство, а врио заинтересован, чтобы «нечистые на руку люди ушли из управления регионом», говорит заместитель директора Института региональных проблем Николай Юханов. По его словам, Вишневский после прихода в регион сразу обозначил свои связи с федеральными чиновниками и попытался занять позицию человека, который может «решать вопросы», но озвученная следствием «сумма говорит о масштабе личности Вишневского и кадровой политике, которая была у губернатора Сипягина».