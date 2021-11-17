Задержанного вице-губернатора Владимирской области отстранят от работы

Сипягин избрался губернатором в 2018 г. во втором туре, победив единоросса Светлану Орлову, а на выборах депутатов Госдумы 2021 г. вошел в список кандидатов от ЛДПР и взял мандат, подписав заявление о сложении полномочий главы региона. Формально он объяснил свою отставку тем, что решил: он принесет больше пользы «на федеральном уровне», т. е. на Охотном Ряду. Как депутат Сипягин себя, правда, пока не сильно проявил: он не внес ни одного законопроекта и не выступал на заседании палаты. Ему на смену в качестве губернатора Владимирской области, как писали «Ведомости», был назначен единоросс Александр Авдеев: сейчас и он, и остальное руководство региона работают с приставкой «врио».