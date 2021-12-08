Новый канцлер Германии Олаф Шольц первым делом посетит Францию

Новый канцлер Германии Олаф Шольц первым делом посетит ФранциюОн будет сдерживать слишком резкие антироссийские акции партнеров по коалиции
Кандидат от социал-демократов и бывший министр финансов Олаф Шольц был избран 8 декабря канцлером ФРГ и принес присягу. Таким образом, впервые за 16 лет страну возглавила не Ангела Меркель и не политик из консервативного Христианско-демократического союза. Управлять Германией Шольц будет заодно с партнерами по коалиции – «Зелеными» и либералами из Свободной демократической партии. Пост министра иностранных дел отошел сопредседателю «Зеленых» Анналене Бербок, социал-демократы получили пост министра обороны.
Шольц принадлежит к поколению немецких политиков, для которых особый режим отношений с США является «категорическим императивом», говорит научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. На востоке же новый канцлер будет выстраивать сбалансированные отношения с Москвой и Киевом, но прорыва в российско-германском диалоге ожидать точно не стоит. Во внутренней политике «Зеленые», несомненно, будут активно выступать за форсированный энергопереход, но им все равно придется идти на компромиссы. То, что новое правительство взяло вектор на декарбонизацию, остается только констатировать, поясняет Камкин, несмотря на огромные расходы, которых она потребует. Выступают «Зеленые» и против «Северного потока – 2», призывая ограничить потребление природного газа. При этом даже при полном переходе Германии к зеленой экономике в газе как в сырье будет нуждаться химическая промышленность. Поэтому газ, резюмирует Камкин, останется востребованным в Германии.
В Москве надеются, что новый канцлер обеспечит преемственность курса Меркель и сможет выстроить конструктивные отношения с Россией, заявил 8 декабря журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы надеемся также на то, что германская сторона по-прежнему будет исходить из понимания безальтернативности диалога для решения даже самых сложных разногласий, как это было до сих пор», – заявил Песков. Он также отметил, что президент отправит Шольцу поздравительную телеграмму. Немецкое издание Die Zeit назвало такую реакцию Кремля «прохладной».
Первый международный визит у Шольца состоится уже 10 декабря. Как сообщает федеральная пресс-служба Германии, новый канцлер отправится в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Брюсселе у Шольца запланированы переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На них будет обсуждаться подготовка к саммиту ЕС, который состоится на следующей неделе. Также в Брюсселе Шольц встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. С ним канцлер будет говорить о значении альянса для германской, европейской и трансатлантической безопасности.
Попыткам «Зеленых» испортить что-либо и в без того плохих российско-германских отношениях с позиций МИДа будут противостоять канцлер Шольц, ведомство федерального канцлера и министерство обороны ФРГ, уверен руководитель Центра страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Серьезно ухудшить ситуацию вряд ли сможет даже Бербок. К негативной риторике нового министра иностранных дел в Москве готовы, а взаимодействие с Берлином в вопросах экономического сотрудничества, логистики, транспорта и дигитализации будет идти вперед, полагает эксперт. По мнению Белова, Шольц будет выстраивать с Россией конструктивный диалог.
Но ситуация с «Северным потоком – 2» пока до конца не ясна, считает эксперт. Белов полагает, что Шольц сможет балансировать «Зеленых», так как обладает большим опытом менеджмента по урегулированию спорных вопросов. Поползновения к развалу правящей коалиции будут пресекаться, потому что все три партии заинтересованы в ее сохранении на весь установленный законом четырехлетний период, продолжает Белов. В отношении США Шольц будет восстанавливать те сферы сотрудничества, которые пришли в упадок при президентстве Дональда Трампа, резюмирует он.