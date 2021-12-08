Новый канцлер Германии Олаф Шольц первым делом посетит Францию

Шольц принадлежит к поколению немецких политиков, для которых особый режим отношений с США является «категорическим императивом», говорит научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. На востоке же новый канцлер будет выстраивать сбалансированные отношения с Москвой и Киевом, но прорыва в российско-германском диалоге ожидать точно не стоит. Во внутренней политике «Зеленые», несомненно, будут активно выступать за форсированный энергопереход, но им все равно придется идти на компромиссы. То, что новое правительство взяло вектор на декарбонизацию, остается только констатировать, поясняет Камкин, несмотря на огромные расходы, которых она потребует. Выступают «Зеленые» и против «Северного потока – 2», призывая ограничить потребление природного газа. При этом даже при полном переходе Германии к зеленой экономике в газе как в сырье будет нуждаться химическая промышленность. Поэтому газ, резюмирует Камкин, останется востребованным в Германии.