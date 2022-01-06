«Нам не нужен майдан». Что происходит в Алма-Ате перед прибытием военных

Днем в центре города в целом было спокойно, особенно по сравнению со вчерашней «ночью перед Рождеством». Были только локальные перестрелки: например, стрельба у здания департамента полиции на Масанчи, но она быстро стихла после того, как в ее сторону пронеслась колонна с военными транспортными грузовиками и «хаммерами». По сообщениям очевидцев, силовики в первой половине дня вступили в бой с вооруженными повстанцами в районе акимата – мэрии Алма-Аты. Уже к 15.30 перед этим зданием на площади Республики (Новой площади) было тихо. Пожарные завершали тушение вчера белоснежных, а теперь почти полностью черных стен мэрии. По каскадной лестнице перед зданием стекали потоки воды.