ЕС подаст иск против Китая в ВТО за его санкции против Литвы

ЕС подаст иск против Китая в ВТО за его санкции против ЛитвыЭтот шаг ничем не поможет литовцам
Евросоюз начал консультации по вопросу возбуждения дела против Китая во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с «дискриминационной торговой практикой» в отношении Литвы и связанных с нею европейских производителей из других стран союза, следует из опубликованного Еврокомиссией (ЕК) заявления. Там подчеркивается, что китайские действия наносят ущерб «другим экспортным товарам с единого рынка ЕС».
Пекин фактически ввел вторичные санкции, ограничив импорт и экспорт Литвы, создав проблемы для работающих в стране немецких и прочих европейских компаний в получении китайских комплектующих и отправке готовой продукции на китайский рынок. Это произошло после того, как в ноябре 2021 г. в Вильнюсе было открыто «представительство Тайваня». КНР считает эту территорию своей неотъемлемой частью и допускает именовать неофициальные представительства острова лишь как, например, в России, «Московско-тайбэйская комиссия».