ЕС подаст иск против Китая в ВТО за его санкции против Литвы

Пекин фактически ввел вторичные санкции, ограничив импорт и экспорт Литвы, создав проблемы для работающих в стране немецких и прочих европейских компаний в получении китайских комплектующих и отправке готовой продукции на китайский рынок. Это произошло после того, как в ноябре 2021 г. в Вильнюсе было открыто «представительство Тайваня». КНР считает эту территорию своей неотъемлемой частью и допускает именовать неофициальные представительства острова лишь как, например, в России, «Московско-тайбэйская комиссия».