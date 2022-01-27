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ЕС подаст иск против Китая в ВТО за его санкции против Литвы

Этот шаг ничем не поможет литовцам
Илья Лакстыгал
AP

Евросоюз начал консультации по вопросу возбуждения дела против Китая во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с «дискриминационной торговой практикой» в отношении Литвы и связанных с нею европейских производителей из других стран союза, следует из опубликованного Еврокомиссией (ЕК) заявления. Там подчеркивается, что китайские действия наносят ущерб «другим экспортным товарам с единого рынка ЕС».

Пекин фактически ввел вторичные санкции, ограничив импорт и экспорт Литвы, создав проблемы для работающих в стране немецких и прочих европейских компаний в получении китайских комплектующих и отправке готовой продукции на китайский рынок. Это произошло после того, как в ноябре 2021 г. в Вильнюсе было открыто «представительство Тайваня». КНР считает эту территорию своей неотъемлемой частью и допускает именовать неофициальные представительства острова лишь как, например, в России, «Московско-тайбэйская комиссия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных