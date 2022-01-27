По каким критериям предлагают оценивать эффективность работы в Госдуме

Первый параметр, который предлагается учитывать при оценке комитетов, – это качество законотворческой деятельности. Он должен учитывать количество изменений, которые вносятся в один и тот же закон в течение года (чем меньше – тем лучше), а также количество нормативных правовых актов (НПА), требующихся для реализации закона. Законы, как считают в комитете, должны содержать так называемые нормы прямого действия, не требующие от органов исполнительной власти принятия какого-либо дополнительного нормотворчества. Необходимость принятия подзаконных актов «формирует условия для неопределенности» и создает риски затягивания сроков разработки НПА, говорится в документе.