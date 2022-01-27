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По каким критериям предлагают оценивать эффективность работы в Госдуме

Комитет по контролю разработал шесть основных параметров KPI
Елена Мухаметшина
Уже в феврале для депутатов могут выработать KPI, которые будут учитывать их активность и в законотворчестве, и в работе с правительством / Сергей Фадеичев / ТАСС

Комитет Госдумы по контролю разработал и утвердил на заседании 27 января предложения по введению в нижней палате парламента KPI. Собрать идеи для оценки работы думских комитетов 18 января поручил своему первому заместителю Ивану Мельникову председатель палаты Вячеслав Володин. «Ведомости» ознакомились с документом, подготовленным комитетом по регламенту для руководства Госдумы. Он предлагает ввести шесть параметров для оценки работы комитетов.

Первый параметр, который предлагается учитывать при оценке комитетов, – это качество законотворческой деятельности. Он должен учитывать количество изменений, которые вносятся в один и тот же закон в течение года (чем меньше – тем лучше), а также количество нормативных правовых актов (НПА), требующихся для реализации закона. Законы, как считают в комитете, должны содержать так называемые нормы прямого действия, не требующие от органов исполнительной власти принятия какого-либо дополнительного нормотворчества. Необходимость принятия подзаконных актов «формирует условия для неопределенности» и создает риски затягивания сроков разработки НПА, говорится в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных