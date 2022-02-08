Депутата Бондаренко могут лишить мандата за монетизацию блога до конца февраля
Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Саратовской облдумы 11 февраля рассмотрит вопрос о необходимости лишения мандата известного коммуниста Николая Бондаренко, сообщил «Ведомостям» глава комиссии единоросс Алексей Антонов. Он отказался уточнить, какой именно прецедент будет рассматривать комиссия, так как обсуждение пройдет в закрытом режиме.
Сам Бондаренко сообщил «Ведомостям», что уведомление о рассмотрении вопроса ему еще не поступало. «Итоговое совещание в любом случае состоится до конца февраля. Формальный повод лишить меня мандата прежний – получение гонораров за публикации, донаты на YouTube. У меня нет иллюзий, у партии власти большинство, они могут принять решение о лишении меня мандата», – сказал Бондаренко.
Год назад комиссия Саратовской облдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов уже занималась проверкой получения Бондаренко доходов с YouTube «Дневник депутата». В комиссии получение доходов от рекламы сочли коррупцией, так как депутат, согласно региональному законодательству, не имеет права использовать свою должность для получения дохода.
Как пояснил Бондаренко, тогда закон содержал запрет, но не подразумевал наказания за его нарушение. Поэтому ему было сделано предупреждение, но мандата его лишить не могли. «В сентябре 2021 г. в закон были внесены соответствующие изменения: теперь у них есть полномочия отобрать мандат [за получение доходов с использованием статуса]», – сказал депутат.