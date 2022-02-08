Депутата Бондаренко могут лишить мандата за монетизацию блога до конца февраля

Как пояснил Бондаренко, тогда закон содержал запрет, но не подразумевал наказания за его нарушение. Поэтому ему было сделано предупреждение, но мандата его лишить не могли. «В сентябре 2021 г. в закон были внесены соответствующие изменения: теперь у них есть полномочия отобрать мандат [за получение доходов с использованием статуса]», – сказал депутат.