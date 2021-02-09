Саратовский коммунист нацелился на конкуренцию с Вячеславом Володиным

Комиссия направила обращение в прокуратуру, которая может дать согласие на старт процедуры лишения Бондаренко депутатского мандата. Бондаренко – один из известных региональных депутатов КПРФ. Так, в 2018 г. коммунист в порядке эксперимента месяц сидел на диете после спора с министром занятости, труда и миграции области Натальей Соколовой (к тому моменту уже отправленной в отставку), которая публично заверила депутата, что 3500 руб., заложенных на питание в прожиточном минимуме пенсионера, достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки стоят всегда одинаково». 8 февраля 2021 г.