Саратовский коммунист нацелился на конкуренцию с Вячеславом Володиным

Саратовский коммунист нацелился на конкуренцию с Вячеславом ВолодинымНиколай Бондаренко может лишиться мандата в облдуме за монетизацию блога «Дневник депутата»
9 февраля комиссия Саратовской облдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах решила, что зампред фракции КПРФ Николай Бондаренко нарушил законодательство, получив прибыль от ведения блога «Дневник депутата» (у его канала на YouTube более 1,26 млн подписчиков).
Комиссия направила обращение в прокуратуру, которая может дать согласие на старт процедуры лишения Бондаренко депутатского мандата. Бондаренко – один из известных региональных депутатов КПРФ. Так, в 2018 г. коммунист в порядке эксперимента месяц сидел на диете после спора с министром занятости, труда и миграции области Натальей Соколовой (к тому моменту уже отправленной в отставку), которая публично заверила депутата, что 3500 руб., заложенных на питание в прожиточном минимуме пенсионера, достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки стоят всегда одинаково». 8 февраля 2021 г.
Бондаренко оштрафовали на 20 000 руб. по делу о нарушении порядка проведения митинга 31 января в поддержку политика Алексея Навального: по словам депутата, он лишь пришел пообщаться с активистами.
Никто не вправе запретить «депутату выкладывать запись со своими комментариями в интернет», но запрещено «использовать свою должность для получения дохода», объяснил обращение в прокуратуру глава комиссии облдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах Алексей Антонов.
Единоросс сослался на п. 6 ч. 3 ст. 12.1 закона «О противодействии коррупции», который запрещает «получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность». Антонов полагает, что после вступления поправок в силу в 2020 г. коммунист должен был отключить монетизацию в блоге «Дневник депутата» (YouTube платит за количество просмотров владельцу канала). Бондаренко, как и многие региональные парламентарии, работает на «неосвобожденной основе», т. е. не получает зарплату за исполнение депутатских обязанностей. За 2020 г. Бондаренко задекларировал доход в 2,68 млн руб., значительную часть принес YouTube, пояснял он в своем блоге.
Антикоррупционный смысл поправок, которые применили к Бондаренко, заключается в запрете завуалированных взяток чиновниками и депутатами, которые получают гонорары за выступления, к примеру на форумах, говорит юрист Transparency International – R Григорий Машанов. Главный принцип получения гонорара – «возмездная основа работы», в случае же монетизации YouTube и донатов речь идет именно о поддержке от зрителей, говорит эксперт. Выступление депутата или госслужащего в блоге расценивается скорее как «творческая деятельность», доходы от которой не попадают под ограничения.
Бондаренко заявил, что попытка найти в его действиях коррупцию связана с нежеланием властей пустить его на выборы в Госдуму. 5 февраля он говорил, что готов пойти на выборы по округу единоросса Николая Панкова, соратника нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина (Балаковский округ; № 164). 9 февраля Бондаренко заявил «Ведомостям», что пойдет там, где «решит партия», и желательно против Володина как наиболее сильного соперника.
Нынешний спикер Госдумы начинал свою политическую карьеру в Саратовской области. В 2016 г. Володин избрался в Госдуму по списку «Единой России» во главе региональной группы, включавшей область. «Мне бы хотелось, если речь пойдет о выборах, избираться в [одномандатном] округе», – заявил Володин 1 февраля 2021 г. (цитата по ТАСС). В последний раз Володин избирался в Госдуму по округу (Балаковский округ, тогда № 156) в 2003 г.
Какое место в списке займет каждый из кандидатов КПРФ или по каким округам пойдут коммунисты, будет решать съезд в июне, пока вопрос не обсуждался, сказал «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ по кадровым вопросам Юрий Афонин.
Пример Бондаренко показывает, что давление на внесистемную оппозицию начинает переходить в давление на системную оппозицию, говорит политолог Кирилл Петров. Коммунист известен в регионе, в том числе благодаря соцсетям, говорит эксперт, в отношении его «может проявляться личная нервозность Володина». Петров считает, что сейчас присутствует «системное нежелание допускать конкурентную борьбу», в том числе в одномандатных округах, хотя столкновение Бондаренко с Володиным в округе и не предопределено.