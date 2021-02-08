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В Саратове задержали депутата от КПРФ Николая Бондаренко

Ведомости

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко задержан, сообщила его коллега, депутат Ольга Алимова с своем Telegram-канале. Полицейские ждали Бондаренко в подъезде, добавила Алимова.

По ее словам, поводом для задержания Бондаренко могло стать его участие в качестве наблюдателя в протестной акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, где он следил за действиями полиции и помогал задержанным. Также депутата могли задержать за растяжку «Нет политическим репрессиям!» в Думе или планы участвовать в выборах в Госдуму. 

В видео, опубликованном на YouTube-канале «КПРФ Саратов», полицейский сообщил, что Бондаренко был задержан по ст. 20.2 ч.2 КоАП («Организация или проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении»).

Николай Бондаренко является депутатом Саратовской областной думы с 2017 г. Он ведет ютуб-канал «Дневник депутата», на котором 1,23 млн подписчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных