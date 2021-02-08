В Саратове задержали депутата от КПРФ Николая Бондаренко
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко задержан, сообщила его коллега, депутат Ольга Алимова с своем Telegram-канале. Полицейские ждали Бондаренко в подъезде, добавила Алимова.
По ее словам, поводом для задержания Бондаренко могло стать его участие в качестве наблюдателя в протестной акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, где он следил за действиями полиции и помогал задержанным. Также депутата могли задержать за растяжку «Нет политическим репрессиям!» в Думе или планы участвовать в выборах в Госдуму.
В видео, опубликованном на YouTube-канале «КПРФ Саратов», полицейский сообщил, что Бондаренко был задержан по ст. 20.2 ч.2 КоАП («Организация или проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении»).
Николай Бондаренко является депутатом Саратовской областной думы с 2017 г. Он ведет ютуб-канал «Дневник депутата», на котором 1,23 млн подписчиков.