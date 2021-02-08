В Саратове задержали депутата от КПРФ Николая Бондаренко

По ее словам, поводом для задержания Бондаренко могло стать его участие в качестве наблюдателя в протестной акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, где он следил за действиями полиции и помогал задержанным. Также депутата могли задержать за растяжку «Нет политическим репрессиям!» в Думе или планы участвовать в выборах в Госдуму.