Дмитрий Медведев взял мигрантов на себя

Сам Медведев в ходе сегодняшнего совещания о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе заявил о существовании риска образования этнических анклавов в России. «Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме. [Проблема] своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы», – приводит слова Медведева ТАСС. Он добавил, что без должного контроля они могут стать и становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности». Он призвал усилить контроль за ситуацией в таких жилых микрорайонах и поселениях, вести профилактическую работу, в том числе и с формальными и неформальными лидерами этих диаспор.