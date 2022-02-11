Дмитрий Медведев взял мигрантов на себя

Дмитрий Медведев взял мигрантов на себяЗампред Совбеза рассказал о риске образования этнических анклавов в России
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев возглавит межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики. Указ о создании комиссии и назначении ее куратора подписал президент Владимир Путин. Согласно указу, в комиссию войдут директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, президент Торгово–промышленной палаты Сергей Катырин, представители правительства и администрации президента.
Комиссия, как говорится в указе, должна заниматься анализом состояния миграционной ситуации в стране, выявлением внутренних и внешних угроз национальной безопасности в миграционной сфере, подготовкой предложений и рекомендаций Совбезу в миграционной сфере, совершенствованием миграционной политики. Кроме того, комиссия будет участвовать в разработке и реализации документов стратегического планирования, направленных на обеспечение национальных интересов в миграционной политике России.
Медведев занялся мигрантами
Сам Медведев в ходе сегодняшнего совещания о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе заявил о существовании риска образования этнических анклавов в России. «Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме. [Проблема] своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы», – приводит слова Медведева ТАСС. Он добавил, что без должного контроля они могут стать и становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности». Он призвал усилить контроль за ситуацией в таких жилых микрорайонах и поселениях, вести профилактическую работу, в том числе и с формальными и неформальными лидерами этих диаспор.
По словам Медведева, приток мигрантов растет, в 2021 г. он стал на треть больше, чем в 2020–м. Он привел данные МВД, согласно которым на сегодня в России численность крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек. В основном это выходцы из стран Центральной Азии, группы «весьма неоднородные, со своей спецификой, зачастую состоящие в конфликтах», сказал Медведев.
Медведев высказался за обязательное медицинское освидетельствование иностранцев, въезжающих в Россию на длительный срок. Кроме того, зампред Совбеза раскритиковал муниципальные и региональные власти России за отсутствие информации о миграционных потоках на их территориях. «[Власти на местах] не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело, недостаточное внимание уделяют всем этим вопросам», – сказал он.
Участвующий в совещании Александр Бастрыкин отметил проблему возрастающей преступности мигрантов в последние годы. Агрессия мигрантов, по его словам, «связана с их неспособностью адаптироваться к российскому менталитету».
Назначение Медведева на этот участок работы, считает глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, говорит о высоком уровне принятия решений по проблеме мигрантов. Политолог Михаил Виноградов связывает назначение Медведева в комиссию с желанием властей подчеркнуть актуальность проблемы. Первый вице–президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что желающих заняться темой миграционной политики на федеральном уровне было мало.
Депутат Госдумы, в прошлом организатор «Русских маршей» Михаил Матвеев согласился с необходимостью создания такого органа, как комиссия по миграционной политике. «Но в бытность Медведева президентом не было замечено каких-то действий, которые отличались бы от общей политики открытых дверей, проводимой в последние 30 лет после развала СССР. Я бы с большим удовольствием воспринял на его месте фигуру главы Следственного комитета Александра Бастрыкина», – сказал он «Ведомостям», пояснив, что Бастрыкин, «судя по его последним высказываниям, знает ситуацию».
Регионы занялись мигрантами
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня выложил в Instagram видео о своем посещении миграционного центра в Боровском районе региона. В ходе внезапной, по его словам, проверки, он уличил мигранта в покупке сертификата о знании русского языка. Шапша поинтересовался у сидящего в очереди мигранта, знает ли собеседник русский язык, но тот не смог ответить. «Где взяли сертификат [о знании русского языка]? Сколько заплатили за сертификат? Пять тысяч?», – спросил он и получил утвердительный ответ.
«Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», – сообщил он. Кроме того, глава региона подписал постановление, ограничивающее сферы в которых могут работать мигранты.
Согласно документу, иностранцы не смогут работать в розничной торговле и общепите, в том числе они не могут доставлять продукты и работать в барах. Также мигрантам запрещено работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала. Организациям региона предписано заменить всех мигрантов в течение трех месяцев. Работа в ряде отраслей для мигрантов запрещена также в Калининградской, Тюменской и Тверской области, ХМАО, Якутии.
Калужская область также первой из российских регионов выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в России соотечественников из-за рубежа. «Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии», – написал Шапша в своем Telegram-канале. По данным пресс–службы правительства Калужской области, программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников действует на территории региона с 2007 г. За 14 лет в область прибыли более 90 000 соотечественников. «В первые годы реализации программы результаты соответствовали цели: славяне составляли более 80%. К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17%», – говорится в заявлении. В программе переселения соотечественников о «славянах», отметим, не говорится.
Калашников напомнил, что в России есть концепция миграционной политики, утвержденная президентом: «И губернаторы, в том числе должны ее придерживаться».
Власть обходит национальную тему, отмечает Виноградов: «У истеблишмента есть стереотипное представление, что именно национализм привел к распаду СССР». По его оценке, тема мигрантов в целом не входит в число ключевых тем повестки дня для большей части россиян. Мигрантов надо привлекать из-за сокращения населения и потребности в рабочей силе в важных для экономики отраслях, говорит Макаркин. При это общественный запрос на регулирование въезда есть, отмечает он, и такой запрос мало отличается от запроса жителей Великобритании или Франции.