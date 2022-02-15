Обращение депутатов к Путину помогло ему на переговорах с Шольцем

Обращение депутатов к Путину помогло ему на переговорах с ШольцемОкончательное решение попросить президента признать Донбасс появилось 15 февраля
Незадолго до начала встречи лидеров России и Германии Владимира Путина и Олафа Шольца 15 февраля Госдума приняла специальное постановление и обратилась к главе российского государства с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Решение было принято по результатам рейтингового голосования: за внесенный КПРФ еще 19 января проект постановления об обращении к Путину проголосовал 351 депутат. Проект постановления депутатов «Единой России», внесенный 14 февраля, поддержало 310 депутатов – этим документом было предложено сначала согласовать обращение к президенту с МИДом и только потом направить его в Кремль.
По словам одного из собеседников «Ведомостей» в Госдуме, утром 15 февраля было решено «продемонстрировать единение и отсутствие по этой теме политических разногласий». При этом на пленарном заседании депутаты обсуждали обращение к президенту весьма активно и в разных тонах.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил коллегам, что требуется прекратить кровопролитие в Донбассе. Альтернативы минским соглашениям нет, заявил Тайсаев, но с учетом того, что Украина их игнорирует, нужно «взять ситуацию в свои руки». Координатор фракции КПРФ и депутат соседней с Украиной Ростовской области Николай Коломейцев заявил, что в Донбассе 600 000 русских, которых должна защитить Россия. Единоросс Артем Туров сообщил, что в Донбассе происходят реальные убийства, поэтому все депутаты должны по-новому оценить все, что там происходит. Ксения Горячева из «Новых людей» спросила, не стоит ли сначала узнать мнение самих жителей Донбасса по поводу независимости, а ее однопартиец Антон Ткачев предложил узнать мнение россиян. На это Тайсаев ответил, что уверен в поддержке признания независимости ДНР и ЛНР россиянами: они, по его словам, готовы для этого и отказаться от 13-й зарплаты.
А спикер Госдумы, единоросс Вячеслав Володин, после того как обращение было принято, заявил в Telegram-канале, что оно будет отправлено Путину немедленно: «Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности». В пресс-релизе фракции «Единая Россия» вице-спикер Госдумы Петр Толстой уточнил, что «голос парламента будет весомым аргументом в переговорах», которые ведет глава государства.
Президент на совместной пресс-конференции с Шольцем по итогам переговоров заявил, что в курсе обращения депутатов, которые ориентируются на общественное мнение. «И в этой связи совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин. Но нужно исходить из того, чтобы сделать все для решения проблем Донбасса и исполнить минские соглашения.
Нет ничего странного в том, что Путин не стал оперативно реагировать на обращение Госдумы, говорит вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин. То, что глава государства обратил внимание на депутатов, не означает, что он сделает так, как они сказали, отмечает он, и «люди отнесутся к этому спокойно».
Глава комитета Госдумы по делам СНГ (КПРФ) Леонид Калашников говорит, что обращение нужно для того, чтобы Запад и Киев понимали: Россия в шаге от того, чтобы признать независимость ДНР и ЛНР в случае эскалации ситуации. «Я абсолютно согласен с Путиным, и у него теперь есть определенный карт-бланш, если украинцы не будут выполнять минские договоренности, а если еще и будут нападать, то у нас есть возможность ответить», – сказал коммунист. «Обращение теперь политический инструмент в руках президента», – заявил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий.