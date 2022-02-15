Обращение депутатов к Путину помогло ему на переговорах с Шольцем

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил коллегам, что требуется прекратить кровопролитие в Донбассе. Альтернативы минским соглашениям нет, заявил Тайсаев, но с учетом того, что Украина их игнорирует, нужно «взять ситуацию в свои руки». Координатор фракции КПРФ и депутат соседней с Украиной Ростовской области Николай Коломейцев заявил, что в Донбассе 600 000 русских, которых должна защитить Россия. Единоросс Артем Туров сообщил, что в Донбассе происходят реальные убийства, поэтому все депутаты должны по-новому оценить все, что там происходит. Ксения Горячева из «Новых людей» спросила, не стоит ли сначала узнать мнение самих жителей Донбасса по поводу независимости, а ее однопартиец Антон Ткачев предложил узнать мнение россиян. На это Тайсаев ответил, что уверен в поддержке признания независимости ДНР и ЛНР россиянами: они, по его словам, готовы для этого и отказаться от 13-й зарплаты.