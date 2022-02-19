Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания «Гром»

На фоне эвакуации из ДНР и ЛНР президент США Джо Байден, в свою очередь, в ночь на 19 февраля заявил, что Путин «принял решение» о вторжении, которое может произойти в «ближайшие дни». По его словам, для этого Москва якобы распространяет дезинформацию о возможной атаке украинской армии в Донбассе. Это, как считает президент США, «противоречит элементарной логике» на фоне сосредоточения значительной российской группировки войск. В то же время Байден отметил, что у России еще есть «выбор – война или дипломатия», а также подтвердил, что 24 февраля должна состояться встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.