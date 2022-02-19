Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания «Гром»Пуски ракет прошли на фоне обострения ситуации вокруг Украины
Под руководством президента России Владимира Путина прошли учения сил стратегического сдерживания «Гром», в рамках которых состоялись пуски баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер наблюдал за ними из ситуационного центра вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которого пригласил участвовать в этом мероприятии накануне, перед переговорами в Кремле.
Воздушно-космические силы успешно провели пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» в неназванной локации, корабли и подводные лодки Северного (СФ) и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне «Капустин Яр» прошел пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».
По целям на полигоне «Кура» на Камчатке были запущены: из акватории Баренцева моря атомным подводным крейсером СФ «Камчатка» – баллистическая ракета «Синева», из позиционного района космодрома «Плесецк» – баллистическая ракета «Ярс», а стратегическими ракетоносцами дальней авиации Ту-95мс – неназванные крылатые ракеты воздушного базирования.
Учения были анонсированы Минобороны 18 февраля. Как добавили накануне в ведомстве, маневры сил стратегического сдерживания были спланированы для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Учения проходят на фоне очередного обострения ситуации вокруг Украины. 18 февраля непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили массовую эвакуацию гражданского населения в соседнюю Ростовскую область России. В обоих государственных образованиях была объявлена мобилизация мужского населения, способного носить оружие, в возрасте от 18 до 55 лет. Причиной этих действий власти самопровозглашенных республик называют угрозу массированного наступления вооруженных сил Украины.
До этого, с осени 2021 г., западные СМИ и официальные лица заявляли, что «вторжение» на украинскую территорию готовит Россия, концентрируя десятки тысяч военнослужащих и сотни единиц техники у границы. Politico и Bild со ссылкой на источники даже называли «точную дату» – 16 февраля. Москва подобные намерения последовательно отрицает.
На фоне эвакуации из ДНР и ЛНР президент США Джо Байден, в свою очередь, в ночь на 19 февраля заявил, что Путин «принял решение» о вторжении, которое может произойти в «ближайшие дни». По его словам, для этого Москва якобы распространяет дезинформацию о возможной атаке украинской армии в Донбассе. Это, как считает президент США, «противоречит элементарной логике» на фоне сосредоточения значительной российской группировки войск. В то же время Байден отметил, что у России еще есть «выбор – война или дипломатия», а также подтвердил, что 24 февраля должна состояться встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Начиная подобные учения сейчас, власти подыгрывают «алармистской» западной риторике, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Учитывая, как долго она продолжается, не факт, что другой момент для учений, к примеру осенью 2021 г., был бы с этой точки зрения более удачным, говорит эксперт ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Кроме того, бесконечно переносить учения нельзя, отмечает он. Разница с предыдущими аналогичными тренировками в том, что ранее о пусках так подробно не информировали, говорит эксперт.
В контексте ситуации на западной границе России это будет воспринято иностранными партерами как сигнал, объясняющий, что «проблема не в Украине, проблема гораздо шире», считает Стефанович. Хотя вряд ли здесь есть непосредственная связь с переговорами по гарантиям в безопасности в Европе, отмечает он: «Дипломатический процесс еще продолжается».