Прекращение экспорта ракетных двигателей в США создаст проблемы для компании Orbital Science

Прекращение экспорта ракетных двигателей в США создаст проблемы для компании Orbital ScienceНо для МКС, которую снабжают корабли этой компании, это ничем не грозит
Россия перестанет поставлять в США ракетные двигатели РД-180 и РД-181М производства химкинского НПО «Энергомаш», заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в телеинтервью. Двигатели РД-180 используются на американских ракетах Atlas V в качестве маршевых двигателей, а РД-181М используется в первой ступени ракеты Аntares.
«На сегодняшний день планировалось в 2022–2024 гг. дополнительно поставить еще 12 двигателей РД-181, велись также переговоры с США о поставке двигателей РД-181М с улучшенными тактико-техническими характеристиками, но мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими двигателями», – заявил Рогозин.
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