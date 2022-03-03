Прекращение экспорта ракетных двигателей в США создаст проблемы для компании Orbital Science

«На сегодняшний день планировалось в 2022–2024 гг. дополнительно поставить еще 12 двигателей РД-181, велись также переговоры с США о поставке двигателей РД-181М с улучшенными тактико-техническими характеристиками, но мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими двигателями», – заявил Рогозин.