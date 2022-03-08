Депутат Резник предложил ограничить публикацию деклараций подпавших под санкции чиновников

Депутат Резник предложил ограничить публикацию деклараций подпавших под санкции чиновниковВ «Единой России» говорят, что это его личная инициатива
Депутат из фракции «Единая Россия» Владислав Резник 5 марта внес в Госдуму законопроект, который предполагает отказ от публикации деклараций подпавших под санкции чиновников. Депутат предлагает не предавать огласке сведения о доходах и имуществе (а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей) нескольких категорий граждан. Речь идет о сотрудниках федеральных ведомств, аппарата парламента, судов и прокуратуры, членах совета директоров Центрального банка, муниципальных служащих и др.
Резник заявил ТАСС, что речь не идет о запрете на публикацию деклараций лиц, замещающих госдолжности, включая депутатов и сенаторов. Цель законопроекта – «защита прав и законных интересов граждан в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций», говорится в пояснительной записке к законопроекту. По мнению депутата, эти нормы не будут препятствовать «осуществлению антикоррупционной политики государства», поскольку представление деклараций о доходах для работодателя сохраняется.
Инициатива принадлежит лично Резнику, говорит источник в «Единой России», а также близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». Принятие законопроекта не обсуждалось, добавляет он. На звонки «Ведомостей» Резник не ответил.
Это инициатива Резника, утверждают в пресс-службе «Единой России». «Законопроект будет обсуждаться в профильном комитете Госдумы [по безопасности и противодействию коррупции], – говорится в ответе пресс-службы партии «Ведомостям». – В этом вопросе важно соблюсти баланс между требованиями антикоррупционного характера и необходимостью защиты наших граждан от произвола властей иностранных государств, развязавших против России санкционную войну».
Если бы такой закон был принят, следующим шагом могло бы стать внесение и в другие законодательные акты поправок, позволяющих не публиковать декларации сенаторов, депутатов, министров, а также других лиц на госдолжностях, в случае если они подпали под санкции, говорит эксперт Илья Шуманов: «Пока же как раз именно на эти категории наложены санкции».
После признания Россией ДНР и ЛНР, а также начала специальной военной операции на Украине санкции были введены против ряда высокопоставленных российских политиков. Коснулись они и депутатов, которые голосовали за обращение к главе государства о признании ДНР и ЛНР (среди них был и Резник).
Предложенный депутатом шаг может усложнить властям стран, которые ввели санкции в отношении граждан России, поиск их личного имущества и имущества их семей, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Однако такая информация публиковалась ранее, поэтому это не панацея. Так что это скорее нивелирование рисков в отношении активов, которые не декларировались ранее».