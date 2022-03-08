Депутат Резник предложил ограничить публикацию деклараций подпавших под санкции чиновников

Если бы такой закон был принят, следующим шагом могло бы стать внесение и в другие законодательные акты поправок, позволяющих не публиковать декларации сенаторов, депутатов, министров, а также других лиц на госдолжностях, в случае если они подпали под санкции, говорит эксперт Илья Шуманов: «Пока же как раз именно на эти категории наложены санкции».