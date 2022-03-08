Газета
Политика

Депутат Резник предложил ограничить публикацию деклараций подпавших под санкции чиновников

В «Единой России» говорят, что это его личная инициатива
Елена Мухаметшина
Резник заявил ТАСС, что речь не идет о запрете на публикацию деклараций лиц, замещающих госдолжности, включая депутатов и сенаторов / Сергей Портер / Ведомости

Депутат из фракции «Единая Россия» Владислав Резник 5 марта внес в Госдуму законопроект, который предполагает отказ от публикации деклараций подпавших под санкции чиновников. Депутат предлагает не предавать огласке сведения о доходах и имуществе (а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей) нескольких категорий граждан. Речь идет о сотрудниках федеральных ведомств, аппарата парламента, судов и прокуратуры, членах совета директоров Центрального банка, муниципальных служащих и др.

Резник заявил ТАСС, что речь не идет о запрете на публикацию деклараций лиц, замещающих госдолжности, включая депутатов и сенаторов. Цель законопроекта – «защита прав и законных интересов граждан в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций», говорится в пояснительной записке к законопроекту. По мнению депутата, эти нормы не будут препятствовать «осуществлению антикоррупционной политики государства», поскольку представление деклараций о доходах для работодателя сохраняется.

Инициатива принадлежит лично Резнику, говорит источник в «Единой России», а также близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». Принятие законопроекта не обсуждалось, добавляет он. На звонки «Ведомостей» Резник не ответил.

Это инициатива Резника, утверждают в пресс-службе «Единой России». «Законопроект будет обсуждаться в профильном комитете Госдумы [по безопасности и противодействию коррупции], – говорится в ответе пресс-службы партии «Ведомостям». – В этом вопросе важно соблюсти баланс между требованиями антикоррупционного характера и необходимостью защиты наших граждан от произвола властей иностранных государств, развязавших против России санкционную войну».

Если бы такой закон был принят, следующим шагом могло бы стать внесение и в другие законодательные акты поправок, позволяющих не публиковать декларации сенаторов, депутатов, министров, а также других лиц на госдолжностях, в случае если они подпали под санкции, говорит эксперт Илья Шуманов: «Пока же как раз именно на эти категории наложены санкции».

После признания Россией ДНР и ЛНР, а также начала специальной военной операции на Украине санкции были введены против ряда высокопоставленных российских политиков. Коснулись они и депутатов, которые голосовали за обращение к главе государства о признании ДНР и ЛНР (среди них был и Резник).

Предложенный депутатом шаг может усложнить властям стран, которые ввели санкции в отношении граждан России, поиск их личного имущества и имущества их семей, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Однако такая информация публиковалась ранее, поэтому это не панацея. Так что это скорее нивелирование рисков в отношении активов, которые не декларировались ранее».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных