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Выборы в Венгрии: устоит ли нерусофобское правительство

Прагматизм кабинета Орбана может найти поддержку у населения
Илья Лакстыгал Алексей Никольский
Выборы в Венгрии – первые общенациональные выборы в Европе после начала российской специальной военной операции на Украине / ATTILA KISBENEDEK / AFP

Правительство Виктора Орбана сохраняет шансы устоять у власти после выборов в Национальную ассамблею Венгрии, которые должны пройти 3 апреля. Согласно опросу от 29 марта, проведенному по заказу издания Politico.eu, за партию «Фидес», которую возглавляет Орбан, готовы проголосовать 50% собирающихся принять участие в выборах избирателей, за объединенную оппозицию «Объединившиеся для Венгрии» – 45%, за небольшую партию «Мой дом» – 3%.

Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии с 1998 по 2002 г. и вновь занимает его с 2010 г. Эволюционировав в ходе своей карьеры из либералов в правые консерваторы, Орбан многие годы выступает как критик Евросоюза (ЕС) по самым разным вопросам – от экономики и миграции до гендерной политики. Орбан стал единственным восточноевропейским лидером, посетившим Москву в конце 2021 г., после того как начала возрастать напряженность вокруг Украины, при этом он ограничил военный транзит на Украину и отказался поставлять туда оружие – Венгрия стала единственной такой страной из числа восточноевропейских членов НАТО. Это вызвало обвинения со стороны Украины и Польши. Орбан также выступал против эмбарго на импорт в ЕС российской нефти и газа – в 2021 г. Венгрия заключила долгосрочный контракт с «Газпромом». Но предстоящие выборы будут очень сложными для Орбана. Впервые с 2010 г. почти вся оппозиция – от социалистов и либералов до еще более правой, чем «Фидес», партии «Йоббик» – объединилась против него в единый блок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных