Выборы в Венгрии: устоит ли нерусофобское правительство

Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии с 1998 по 2002 г. и вновь занимает его с 2010 г. Эволюционировав в ходе своей карьеры из либералов в правые консерваторы, Орбан многие годы выступает как критик Евросоюза (ЕС) по самым разным вопросам – от экономики и миграции до гендерной политики. Орбан стал единственным восточноевропейским лидером, посетившим Москву в конце 2021 г., после того как начала возрастать напряженность вокруг Украины, при этом он ограничил военный транзит на Украину и отказался поставлять туда оружие – Венгрия стала единственной такой страной из числа восточноевропейских членов НАТО. Это вызвало обвинения со стороны Украины и Польши. Орбан также выступал против эмбарго на импорт в ЕС российской нефти и газа – в 2021 г. Венгрия заключила долгосрочный контракт с «Газпромом». Но предстоящие выборы будут очень сложными для Орбана. Впервые с 2010 г. почти вся оппозиция – от социалистов и либералов до еще более правой, чем «Фидес», партии «Йоббик» – объединилась против него в единый блок.