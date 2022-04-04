Как Виктор Орбан победил на выборах в Венгрии

Евросоюз не будет жестко реагировать на победу Орбана, так как не намерен усиливать внутренние конфликты на фоне боевых действий на Украине, уверен старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Между Венгрией и Брюсселем противоречия существуют уже давно, и в принципе ряд стран Восточной Европы расходятся с ЕС по важным вопросам, в том числе – по какому пути будет развиваться союз и нужно ли углублять интеграцию. Конфликт Будапешта с европейскими чиновниками, отмечает Бельский, уже имеет зримое воплощение – так, Венгрии не выдают средства на постковидное восстановление. Победа же Орбана объясняется просто. Он – харизматичный политик с огромным опытом, а оппозиция так и не смогла выдвинуть столь же яркую фигуру, резюмирует Офицеров-Бельский.