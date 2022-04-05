Еврокомиссия объявила о новых санкциях против России

Евросоюз намерен ввести в связи со спецоперацией на Украине пятый пакет санкций, полный запрет на транзакции четырех ключевых российских банков, включая ВТБ (еще три не раскрываются). Также предлагается запрет на заход российских судов в порты стран ЕС и использование автодорог союза российскими и белорусскими транспортными операторами. Кроме того, ЕС считает необходимым запрет экспорта в Россию некоторых типов машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро и запрет на импорт российского угля на 4 млрд евро, а других российских товаров – на 5,5 млрд евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля. Среди прочего запрету подлежит поставка «квантовых компьютеров и передовых полупроводников, а также чувствительной техники и транспортного оборудования. Тем самым мы продолжим заставлять деградировать технологическую базу и промышленные мощности России», говорится в заявлении.