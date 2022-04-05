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Еврокомиссия объявила о новых санкциях против России

Часть так уже действует, будучи введена не напрямую
Илья Лакстыгал Ксения Потаева Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости

Евросоюз намерен ввести в связи со спецоперацией на Украине пятый пакет санкций, полный запрет на транзакции четырех ключевых российских банков, включая ВТБ (еще три не раскрываются). Также предлагается запрет на заход российских судов в порты стран ЕС и использование автодорог союза российскими и белорусскими транспортными операторами. Кроме того, ЕС считает необходимым запрет экспорта в Россию некоторых типов машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро и запрет на импорт российского угля на 4 млрд евро, а других российских товаров – на 5,5 млрд евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля. Среди прочего запрету подлежит поставка «квантовых компьютеров и передовых полупроводников, а также чувствительной техники и транспортного оборудования. Тем самым мы продолжим заставлять деградировать технологическую базу и промышленные мощности России», говорится в заявлении.

Российским компаниям также запретят участие в госзакупках в ЕС, им исключат любую финансовую поддержку. Поводом для этого перечня мер стали сообщения об убийствах мирных жителей в городе Буче и других пунктах под Киевом, в причастности к которым Украина, США и ряд европейских стран обвинили Россию. Москва категорически эти обвинения отрицает. «Любые обвинения в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу», – заявил 5 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных