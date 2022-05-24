Сенаторы провели первые консультации с кандидатом на пост главы МЧС

Сенаторы провели первые консультации с кандидатом на пост главы МЧСКомитетам Совета Федерации представили Александра Куренкова
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству, по обороне и безопасности, а также по региональной политике провели встречу с кандидатом на пост главы МЧС Александром Куренковым. Накануне его кандидатуру в верхнюю палату парламента внес президент Владимир Путин.
По итогам консультаций сенаторы рекомендовали Совету Федерации поддержать Куренкова в качестве министра по чрезвычайным ситуациям. Окончательное решение будет принимать вся палата 25 мая.
На совместном заседании комитетов Куренкова представил полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев. Большая часть мероприятия прошла в закрытом от прессы режиме.
В открытой части мероприятия Куренков пояснил сенаторам, что среди первоочередных задач ставит развитие ведомства. «Перво-наперво приумножить, не развалить [достигнутые результаты], разобраться с кадровой работой, сохранить профессионалов и опираться на них», – заявил Куренков.
Вице-спикер Совета Федерации, бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Юрий Воробьев пожелал кандидату успеха на заседании верхней палаты парламента 25 мая.
Необходимость консультаций с сенаторами по силовым министрам появилась в Конституции в 2020 г. Путин должен получить мнение СФ, но не обязан им руководствоваться при принятии кадрового решения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 мая сообщил, что президент «хорошо лично знает Куренкова». «И выбор [этого кандидата] означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», – заявил Песков.
Предыдущий министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, занимавший пост с 2018 г., погиб 8 сентября 2021 г. в Красноярском крае. Должность оставалось вакантной восемь месяцев.
С 10 сентября 2021 г. обязанности министра исполнял Александр Чуприян, который до этого занимал должность первого замминистра. По словам источника, близкого к МЧС, Чуприян, скорее всего, продолжит службу в ведомстве.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Куренков ранее работал в ФСО. О том, что он является выходцем из спецслужб, писал в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, бывший советник главы Росгвардии Виктора Золотова.
Куренков был выдвинут в МЧС из этого ведомства. Сразу после гибели Зиничева Куренков был назначен помощником Золотова. По словам близкого к МЧС источника, фактически тогда и было принято предварительное решение о будущем повышении Куренкова, но ему нужно было освоиться на высшем уровне системы госуправления и зарекомендовать себя.