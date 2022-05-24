Сенаторы провели первые консультации с кандидатом на пост главы МЧС

Куренков был выдвинут в МЧС из этого ведомства. Сразу после гибели Зиничева Куренков был назначен помощником Золотова. По словам близкого к МЧС источника, фактически тогда и было принято предварительное решение о будущем повышении Куренкова, но ему нужно было освоиться на высшем уровне системы госуправления и зарекомендовать себя.