В России ужесточат ответственность за нарушение закона «о приземлении» IT-компаний

В России ужесточат ответственность за нарушение закона «о приземлении» IT-компанийПоправки поддержал профильный комитет Госдумы
Госдума во втором чтении может ужесточить законопроект об ответственности иностранных IT-компаний за несоблюдение российского законодательства, внесенный в марте 2022 г. депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским («Единая Россия»). Поправки в КоАП внесли во исполнение закона «о приземлении» иностранных IT-компаний. 20 июня их с учетом доработок рекомендовал принять во втором чтении комитет нижней палаты по госстроительству.
В первоначальной редакции поправки в КоАП предполагали появление двух новых статей кодекса: 13.47 (неисполнение иностранной IT-компанией решения Роскомнадзора) и 19.25 (неисполнение иностранной IT-компанией обязанностей, предусмотренных законодательством РФ). Законопроект предполагал «ответственность в виде наложения административного штрафа в размере до одной десятой совокупного размера суммы выручки» за год, следовало из пояснительной записки к инициативе. Повторное нарушение подразумевало наложение оборотного штрафа в размере от 1/10 до 1/5 совокупного размера выручки за год.
Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний был принят в 2021 г. По нему они обязаны для продолжения работы в РФ создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на сайте форму обратной связи с пользователями из России. Помимо этого, иностранные лица должны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.
Первым и единственным, к кому применялись санкции за неисполнение закона, стала Google. Еще в апреле 2022 г. Роскомнадзор объявил о «введении мер понуждения информирующего и экономического характера» в отношении Google LLC. Компании и ее сервисам (в том числе «Google поиск», Google Play, Google Chat, YouTube, YouTube Music, Gmail) запретили рекламироваться в России. Поисковые сервисы при выдаче Google и ее сервисов обязали «информировать интернет-пользователей» о нарушении компанией российского законодательства.
Изменения, которые были внесены ко второму чтению депутатом Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»), расширяют законопроект Хинштейна и Боярского. Среди поправок (с текстом ознакомились «Ведомости»), например, введение административной ответственно.
Уже в первом чтении планировалось ввести для операторов поисковых систем («Яндекс», «Рамблер» и т. д.), провайдеров хостинга и др. ответственность до 5 млн руб. за отсутствие информации о том, что IT-гигант нарушает законодательство РФ и к нему применены меры понуждения, говорит юрист практики цифрового права АБ «А-ПРО» Марина Кельбах. «Например, сейчас, при введении в поисковую строку «Яндекса» запроса «Google» в выдаче мы видим подпись следующего содержания «РКН: сайт нарушает закон РФ», если такой подписи не будет, то ООО «Яндекс» [при действующем законе] может быть оштрафовано на сумму до 5 млн руб.», – отмечает она.
Кроме того, ст. 14.3 КоАП Вяткин предложил дополнить санкциями за распространение на территории РФ рекламы иностранным юрлицом, если Роскомнадзор принял решение о запрете такой деятельности. Речь идет о штрафах для компаний в размере от 500 000 до 3 млн руб. «Установление административной ответственности с существенными размерами штрафных санкций будет еще одним поводом для отказа от сотрудничества с иностранными IT-компаниями», – говорит адвокат МКА «Князев и партнеры» Екатерина Усачева.
Также поправки Вяткина уточняют ответственность по ст. 13.42 КоАП. Этой статьи первоначальный текст законопроекта вообще не касался. По ней штрафы за нарушение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к интернету, порядка установки и эксплуатации технических средств по обеспечению противодействия угрозам устойчивости и безопасности сети серьезно вырастут. Для должностных лиц они составят 30 000– 50 000 руб. (сейчас 15 000–30 000 руб.), для ИП 50 000–100 000 руб. (30 000–50 000 руб.), для юрлиц 500 000 – 1 млн руб. (300 000–500 000 руб.). Кроме того, теперь в КоАП появляется оговорка: штрафы будут грозить, если эти действия «не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».
По общему правилу поправки в Уголовный кодекс должны вноситься в Госдуму отдельным законопроектом с отзывом Верховного суда.
В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина и Максим Иванов