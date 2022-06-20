В России ужесточат ответственность за нарушение закона «о приземлении» IT-компаний

Уже в первом чтении планировалось ввести для операторов поисковых систем («Яндекс», «Рамблер» и т. д.), провайдеров хостинга и др. ответственность до 5 млн руб. за отсутствие информации о том, что IT-гигант нарушает законодательство РФ и к нему применены меры понуждения, говорит юрист практики цифрового права АБ «А-ПРО» Марина Кельбах. «Например, сейчас, при введении в поисковую строку «Яндекса» запроса «Google» в выдаче мы видим подпись следующего содержания «РКН: сайт нарушает закон РФ», если такой подписи не будет, то ООО «Яндекс» [при действующем законе] может быть оштрафовано на сумму до 5 млн руб.», – отмечает она.