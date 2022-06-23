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Политика

Кандидатам на выборах могут разрешить использовать совместные агитматериалы

Закон содержит для них немало ограничений
Екатерина Гробман
Кандидаты смогут совместно изготавливать листовки, если коллективно их оплатят / Максим Стулов / Ведомости

Центризбирком (ЦИК) допустил возможность печати общей агитации для нескольких кандидатов. «Изготовление и распространение агитационного материала несколькими кандидатами, выдвинутыми по одному или различным избирательным округам, возможно при условии оплаты совместного агитационного материала из средств избирательных фондов всех указанных кандидатов», – говорится в ответе ЦИК за подписью члена комиссии Константина Мазуревского на запрос юриста Антона Тимченко (есть у «Ведомостей»).

В ответе Мазуревского оговаривается, что агитация возможна лишь с учетом ограничений на использование изображений кандидатов. Закон «Об основных гарантиях избирательных прав» гласит, что использовать можно только изображение самого кандидата (либо его изображение среди неопределенного круга лиц), оплачивать такую агитацию надо из своего избирательного фонда и нельзя вести агитацию за другого человека. Такие ограничения появились в 2016 г.

Даже после вступления поправок в силу некоторые комиссии считают допустимым изготовление совместных агитационных материалов при условии оплаты из средств избирательных фондов в равных частях, указывает Тимченко. «Возможность изготовления совместных агитматериалов принципиально важна для сшивки избирательных кампаний нескольких кандидатов – это позволяет более слабого в электоральном смысле кандидата прислонить к более сильным либо агитировать сразу за пул кандидатов, идущих единым фронтом», – пояснил «Ведомостям» юрист. Разъяснения ЦИК «ориентируют нижестоящие избиркомы и участников избирательного процесса», считает Тимченко.

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Требований закона к использованию изображений никто не отменял, уточнил Мазуревский. «Необходимо изучать конкретный агитационный материал. Что касается конкретных вопросов правоприменения, то законность материала будет оценивать организующая выборы комиссия», – сказал он «Ведомостям».

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут говорит, что общая агитация может быть, например, если на листовке будет указано: на местные выборы идет команда кандидатов, перечислены все имена, но фото будет одного конкретного кандидата. «Лично я как юрист ничего плохого не вижу в том, что кандидаты, если кандидаты идут единой платформой или партией, могут сказать, что они идут вместе», – заявил он.

Политтехнолог Максим Кац говорит, что эта тема актуальна для любых многомандатных выборов, как в Москве (в каждом округе побеждает не один, а несколько кандидатов, в том числе от одной партии). По словам политика Романа Юнемана, ведущего на выборы команду «Общество. Будущее», бюджет кандидатов на муниципальных выборах, как правило, ограничен, а избираться в связке проще.

Секретарь московского городского отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что общие листовки следовало бы разрешить: «Один человек не может решить все проблемы района, благоустройство, досуг детей, пожилых людей. Если их пятеро и они идут вместе [по разным многомандатным округам района], они могут ставить перед собой масштабные задачи».

В подготовке статьи участвовала Марина Царева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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