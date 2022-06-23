Кандидатам на выборах могут разрешить использовать совместные агитматериалы

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут говорит, что общая агитация может быть, например, если на листовке будет указано: на местные выборы идет команда кандидатов, перечислены все имена, но фото будет одного конкретного кандидата. «Лично я как юрист ничего плохого не вижу в том, что кандидаты, если кандидаты идут единой платформой или партией, могут сказать, что они идут вместе», – заявил он.