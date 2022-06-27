Россиян с доступом к гостайне предложено наказывать за нелегальный выезд за рубеж

Россиян с доступом к гостайне предложено наказывать за нелегальный выезд за рубежПоправки в целях усиления госбезопасности поддержал профильный комитет Госдумы
Депутаты Госдумы предложили ввести наказание за нарушение требований по защите гостайны, в том числе при выезде за рубеж. Соответствующие поправки в законопроект об ужесточении ответственности за «новые формы преступной деятельности и угроз государственной безопасности» поддержал 27 июня комитет нижней палаты парламента по госстроительству. В первом чтении Госдума одобрила инициативу 14 июня.
Ко второму чтению в Уголовный кодекс (УК) предложено добавить новую ст. 283.2, согласно которой будет введена ответственность за нарушение требований по защите гостайны. В частности, гражданину, который был допущен к гостайне и право которого на выезд из РФ ограничено законом, за нарушение ограничений будет грозить штраф от 200 000 до 500 000 руб. либо лишение свободы до трех лет.
Наказание, согласно поправкам, будет грозить по этой же ст. 283.2 обладателю гостайны за перемещение и пересылку носителей закрытой информации за рубеж. За такие действия можно будет получить срок до четырех лет тюрьмы, если, конечно, в таких действиях не будет усмотрено признаков более тяжких преступлений – госизмены и шпионажа (то есть передачи данных в интересах иностранных государств и т. д.).
Также депутаты предложили ввести ко второму чтению в УК новую ст. 282.4, по которой можно будет наказывать за демонстрирование нацистской и любой другой запрещенной в России символики (если до этого человека уже привлекали к административному наказанию). За это преступление будут наказывать штрафом в размере от 600 000 до 1 млн руб., обязательными работам (на срок до 480 часов), исправительными работами (от года до двух лет), принудительными работами или лишением свободы (до четырех лет).
Уточнили депутаты и ряд норм, которые уже были концептуально поддержаны в первом чтении.
В частности, ранее к госизмене (ст. 275 УК; наказание – от 12 до 20 лет лишения свободы) было предложено отнести «переход на сторону противника». Теперь в примечаниях к этой статье УК будет, что «переходом на сторону противника» будет считаться участие человека в вооруженном конфликте, военных действиях и других действиях с применение вооружений в составе «непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства», международной или иностранной организации.