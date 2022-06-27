Россиян с доступом к гостайне предложено наказывать за нелегальный выезд за рубеж

Также депутаты предложили ввести ко второму чтению в УК новую ст. 282.4, по которой можно будет наказывать за демонстрирование нацистской и любой другой запрещенной в России символики (если до этого человека уже привлекали к административному наказанию). За это преступление будут наказывать штрафом в размере от 600 000 до 1 млн руб., обязательными работам (на срок до 480 часов), исправительными работами (от года до двух лет), принудительными работами или лишением свободы (до четырех лет).